iPhone 16 : une unique puce A18 pour une gamme plus homogène !

Une seule puce pour tous les iPhone 16

L'A17 Pro réservée l'année dernière aux iPhone 15 pro et iPhone 15 Pro Max

Une gamme plus homogène

Alors qu'Apple a différencié les iPhone 15 et 15 Plus des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max en offrant la puce A16 Bionic aux iPhone 15 d'entrée de gamme et l'A17 Pro aux versions Pro et Pro Max, il se pourrait que Cupertino reviennent à une puce unique sur toute la gamme d' iPhone 16 cette année. Selon des mentions au sein de lignes de code dénichées par Nicolás Alvarez et relayé par nos confrères de MacRumors Ainsi,(donc 5 références étonnamment. Un iPhone 16 Ultra ? Le retour du format mini ?),. Au sein des références des dernières génération d'iPhone le premier nombre correspond à la puce (avec un n-1), ce qui pourrait donc confirmer les bruits de couloir qui évoquaient également la présence d'une puce unique au sein de la prochaine gamme d'iPhone.. En effet, il n'était pas rare par le passé de voir des iPhone Pro avec davantage de cœurs GPU par exemple. Toutefois, la base devrait être la même, contrairement aux A16 Bionic et A17 Pro, ce qui permettra peut-être de ne pas voir autant de distinctions au niveau de la puissance de traitement entre les gammes. En effet actuellement,Avoir la même puce sur toute la gamme d'iPhone 16 (et même si Apple booste un peu les GPU des versions Pro) devrait