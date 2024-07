L'App des Nike de Retour vers le futur 2 sera du passé le mois prochain

Clap de fin pour l'App des Nike Adapt BB

Nous avons lancé l'Adapt BB, la chaussure à laçage automatique, ainsi que son App compagnon Adapt en 2019. Après cinq ans, nous retirons l'App et la supprimons des magasins d'applications Apple et Android, dans le monde entier, le 6 août. 2024.

Des chaussures moins futuristes

Pourquoi Nike abandonne-t-elle l'application Adapt ?



Nous avons connu une longue et fructueuse carrière avec nos chaussures Adapt et avons inauguré la technologie des chaussures à laçage automatique. Cependant, nous ne créons plus de nouvelles versions des chaussures Adapt.



Puis-je toujours utiliser mes chaussures Adapt sans l'application ?



Oui. Vous pouvez lacer manuellement vos chaussures Adapt sans l’application, mais vous perdrez l’accès à l’éclairage et la possibilité de lacer les chaussures à l’aide de votre téléphone.



L'application sera-t-elle supprimée de mon appareil iOS ou Android lorsqu'elle sera retirée de l'App Store ?



Si l'application Adapt est déjà installée, elle devrait continuer à fonctionner. Vous pourrez toujours changer de lumière, lacer vos chaussures, définir des ajustements personnalisés, et profiter de la détection des gestes et des commandes intelligentes.



Cependant, vous ne pourrez pas déplacer l'application vers un nouvel appareil et les futures mises à jour iOS pourraient limiter ou mettre fin aux fonctionnalités, ou supprimer complètement l'application de votre appareil.



Si je sélectionne une couleur de lumière spécifique dans l'application, les chaussures conserveront-elles cette couleur une fois l'application désactivée ?



Oui, vos chaussures conserveront le pack léger que vous avez sélectionné en dernier. Si vous n'avez pas installé l'application, la lumière sera la couleur par défaut.



À quelles commandes aurais-je toujours accès sur mes chaussures Adapt sans l'application ?



Vous pourrez toujours lacer manuellement vos chaussures, ajuster l’ajustement et enregistrer un ajustement personnalisé. Voici la liste des fonctionnalités manuelles :



• Mise sous tension : appuyez et maintenez n'importe quel bouton sur le côté de la chaussure pendant une à deux secondes.

• Vérifiez l'état de la batterie : appuyez simultanément sur les deux boutons.

• Ajustez votre ajustement : appuyez sur le bouton plus ou moins de vos chaussures pour serrer ou desserrer les lacets.

• Enregistrez votre ajustement : appuyez et maintenez les deux boutons en même temps pour enregistrer l'ajustement actuel de votre chaussure. Si vous souhaitez ajuster l'ajustement et en enregistrer un nouveau, répétez les étapes 3 et 4.

• Délacer les chaussures : appuyez et maintenez le bouton moins pour délacer complètement la chaussure.

• Mise hors tension : appuyez et maintenez n'importe quel bouton sur le côté de la chaussure pendant 3 à 5 secondes.

Nike prévient les possesseurs de Nike Adapt BB, ses chaussures auto-laçantes lancées en 2019 (et que nous avions bien entendu testées ),. Évidemment, ces modèles inspirés des chaussures que porte Marty Mc Fly dans le film mythique Retour vers le futur 2 de 1989, pourront toujours fonctionner et être portées, mais il faudra alors activer le système via les boutons situés sur la semelle, et non plus, avec classe en regardant à l'horizon, depuis votre Apple Watch , notamment lorsqu'il s'agit du principal intérêt d'un modèle lancé à 350 euros.De même, comme le choix de la couleur de ces boutons nécessite de passer par l'App,(choisissez bien, mais ne soyez pas une poule mouillée). Nike indique que les utilisateurs disposant de l'App installée sur leurs smartphones iOS et Android pourront continuer de s'en servir, mais il ne sera plus possible de l'installer sur un nouvel appareil, et la firme prévient que les prochaines mises à jour des différents systèmes pourraient empêcher le programme des fonctionner correctement.