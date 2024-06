iOS 18 : voici les nouveautés de CarPlay !

iOS 18 : les nouveautés de CarPlay

Les photos et icônes de vos contacts s'affichent sur Messages

Davantage d'options d'accessibilité

CarPlay nouvelle génération chez Porsche

Quand verra-t-on la prochaine génération de CarPlay ?

Premier modèles dès cette année

Annonce des modèles compatibles fin 2023

CarPlay nouvelle génération :



Avec la nouvelle version de CarPlay, retrouvez le meilleur de l’expérience iPhone, directement dans votre voiture. Lorsque vous êtes au volant, votre véhicule et votre iPhone ne font plus qu’un et vous profitez d’une interface cohérente sur tous les écrans, y compris sur le tableau de bord, avec des designs adaptés à chaque constructeur qui expriment la marque et la singularité de votre voiture. Vous pouvez contrôler différentes fonctions comme la radio et la température, directement depuis CarPlay. Et avec les multiples options de personnalisation, comme les widgets ou toute une sélection de compteurs et de jauges, l’expérience au volant est vraiment unique.

Chez Aston Martin, nous visons l'excellence et la performance et c'est la principale raison pour laquelle nous avons choisi de nous associer à Apple sur la prochaine génération de CarPlay. L'intégration des dernières technologies de pointe combinées à une interface intuitive sur mesure est primordiale pour créer l'expérience client ultime d'Aston Martin. Nous sommes impatients d’en partager davantage alors que nous travaillons avec Apple pour amener la prochaine génération de CarPlay sur Aston Martins en 2024.

Nous nous engageons depuis longtemps à offrir aux propriétaires de Porsche la marque et l’expérience de conduite sportive synonymes de Porsche. Outre la voiture de sport elle-même, les offres numériques parfaitement adaptées à nos clients deviennent de plus en plus importantes pour l'expérience de conduite globale.



Nous avons récemment intégré l'application My Porsche à CarPlay pour offrir aux conducteurs un accès encore plus simple aux fonctionnalités de la voiture, et à l'avenir, nous ajouterons la prise en charge de la prochaine génération de CarPlay aux modèles Porsche. Nous sommes impatients de proposer une expérience qui ajoute la touche personnelle de l’iPhone d’un conducteur à l’exclusivité d’une Porsche.

CarPlay nouvelle génération chez Aston Martin

Apple n'a pas évoqué CarPlay pendant la longue keynote d'ouverture de la WWDC 2024, maisPour commencer, l, et elles s'afficheront également sur la notification lorsque vous recevrez un message. Il sera donc plus facile de savoir de qui provient un message ou d'en recherche un d'un simple coup d'œil.Il est désormais également possible de. Le choix est proposé dans le Réglages et la section Son entre laisser le téléphone dans l'état où il est, le passer en mode silencieux, ou encore désactiver le mode Silence.Apple a également intégré plusieurs options d'accessibilité qui n 'étaient pas présentes avec iOS 17, comme, par exemple pour les personnes daltoniennes. L'option se trouve dasn la section Accessibilité des Réglages, puis il faudra activer Filtres de couleur, avant de choisir entre Nuances de gris, Filtre trouge/vert, Filtre vert/rouge, ou Filtre bleu/jaune.afin de pouvoir interagir avec le système à l'aide du microphone de l'iPhone ou de la voiture. Enfin, CarPlay sera capable de reconnaitre certains sons, comme une sirène ou encore un coup de klaxon et d'afficher une notification, ce qui pourra être utile pour les personnes malentendantes.Pour rappel, si vous vous rendez sur la page officielle de CarPlay , vous aurez le droit à un aperçu de la nouvelle génération de CarPlay, avec une unique illustration, un petit texte et la mention, qui remplace depuis janvier dernier la mention précédenteFinalement, seul. Notons d'ailleurs qu'Aston Martin ne faisait pas partie de la liste des constructeurs intéressés au moment de l'annonce. L'intégration de cette nouvelle mouture de CarPlay permettra d'étendre l'interface de CarPlay sur plusieurs écrans, d'afficher des jauges et informations supplémentaires, comme le compteur de vitesse, et de contrôler certains équipements. Selon Marco Mattiacci, Global Chief Brand et Commercial Officer chez Aston Martin :Même son de cloche chezA part les deux clichés des habitacles, les nouvelles informations sont bien maigres, et aucun modèle spécifique n'est cité, laissant penser que ces annonces relayées par Cool Hunting et Car and Driver Espérons surtout qu'il ne faudra pas acquérir une Porsche ou une Aston Martin pour profiter de ce CarPlay 2.0 en 2024, et que quelques modèles plus accessibles seront également de la partie.