iPhone 17 : un nouveau modèle ultra haut de gamme et du 120Hz pour tous ?

Parmi ces premiers bruits de couloir,(un taux de rafraîchissement adaptatif culminant à 120 Hz). En effet, selon le leaker Ice Universe , au taux de révélations avérées assez élevé, Apple équiperait toute la gamme d'iPhone 17 d'une dalle OLED LTPO (pour low-temperature polycrystalline oxide technology) nécessaire à la technologie ProMotion, permettant de faire varier le taux de rafraîchissement de manière dynamique entre 1 et 120Hz, sans avoir un impact trop important sur l'autonomie, le tout avec l'écran toujours allumé (apparu sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ).Ce changement serait le bienvenu puisqu'il offrirait aux iPhone 17 d'entrée de gamme le confort d'un taux de rafraichissement dépassant 60Hz, et. En effet, nombreux sont les smartphones Android à disposer d'une dalle OLED culminant à 90 ou 120 Hz, y compris pour les modèles d'entrée de gamme. Au sein du catalogue Apple, le ProMotion reste l'apanage des versions Pro depuis l'iPhone 13 Pro présenté en 2021.Toujours selon les rumeurs,. Ce nouveau venu serait lavec une dalle OLED de 6,65 pouces (soit un smartphone moins grand que l'iPhone 17 Pro Max avec son écran de 6,86 pouces) et un tarif en hausse de 100 dollars par rapport à la version Pro Max. Voici à quoi pourrait ressembler la gamme en 2025 :Il n'y aurait donc plus de version Plus de l'iPhone et. Cela appuierait également l'envie d'Apple de fournir les appareils les plus fins (d'où le nom) du marché au sein de toutes ses gammes. L'iPhone 17 Slim serait alors l'équivalent de l'Apple Watch Ultra (dont il pourrait également reprendre le nom pour plus de cohérence au sein du catalogue),Etrangement, il est question d'une puce A19 et de 8 Go de RAM pour les iPhone 17 et 17 Slim, et d'une A19 Pro couplée à 12 Go de RAM pour les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max., à moins qu'Apple mise tout sur la finesse.