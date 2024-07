Guitaristes, voici le nouvel ampli connecté Spark 2 de Positive Grid !

Voici le Spark 2 de Positive Grid

295€ en précommande

On reconnait très facilement le matériel émulé grâce aux noms et visuels

, avec des modèles compacts comme le Spark Mini ou le Spark GO (mon modèle préféré pour partir en vacances) offrant un son assez impressionnant par rapport à leur taille, et faisant office d'enceinte Bluetooth et même d'interface audio USB (selon le modèle).Le Spark originel était également performant et plus puissant que les autres modèles de la gamme, mais le rendu était un peu empêtré dans les fréquences graves pour me convaincre totalement. Avec le Spark 2, la firme entend s'appuyer sur ses progrès technologiques et offrirLe nouveau venu(40W pour la première génération), d, toutes les sorites nécessaires pour diffuser le son de l'ampli sur un autre système ou sur un casque, d'un nouveau DSP offrant un traitement deux fois plus puissant, d'un port USB-C pour l'usage en tant qu'interface audio, d'une batterie optionnelle et amovible offrant 12 heures d'autonomie, de la technologie Sonic IQ Computational Audio, et d'un looper intégré.Positive Grid ajoute les commandes vocales permettant de demander un rythme particulier, ainsi queBref, de quoi expérimenter pendant des heures et essayer de nombreuses combinaisons sans avoir à débourser des sommes colossales en matériel., une fois certains de ce qui leur plait vraiment.Le Spark 2 bénéficie toujours, et permet de stocker 8 réglages qui seront directement accessibles sur l'appareil. L'IA de Positive Grid apprendra de votre jeu afin de proposer des réglages personnalisés et l'App pourra afficher les accords d'un titre afin de simplifier son apprentissage. L'App couplée à l'ampli permet d'accompagner automatiquement le guitariste avec un rythme et une ligne de basse adaptés en temps réel à son jeu.Le Spark 2 est d'ores et déjà disponible en précommande en noir ou en crème sur la boutique officielle et le constructeur(contre 339 euros par la suite).