iPhone 16 Pro : une meilleure autonomie et une charge plus rapide !

De plus grosses batteries pour les iPhone 16 Pro et Pro Max

Une charge plus rapide pour les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max ?

Puissance de charge sur un iPhone 15 Pro Max

Dans quelques semaines, Apple renouvellera sa gamme d'iPhone et les iPhone 16 Pro pourraient non seulement proposer une meilleure autonomie grâce à des batteries offrant une meilleure densité énergétique, mais également une charge plus rapide en filaire comme en sans fil. C'est en tout cas ce qu'annoncent plusieurs sources à la fiabilité éprouvée.Si ces informations s'avèrent, les iPhone 16 Pro embarqueraient. Quant à l'iPhone 16 Pro Max, il serait équipé d'une batterie affichant 4 676 mAh, soitpar rapport à l' iPhone 15 Pro Max . Cette autonomie en hausse pourrait représenter. En effet, les smartphones (traditionnels comme pliables) sont des produits matures, et il reste difficile de les faire évoluer en profondeur (il suffit de regarder les mises à jour mineures proposées par Samsung cette année pour les Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6 par rapport à la génération précédente).Si la puissance de charge en filaire (27W max en pic) comme en sans fil (15W en MagSafe et Qi2) semble stagner ces dernières années chez Apple (avec un certain retard sur ce point face à certains modèles de la concurrence), les choses pourraient évoluer avec l'arrivée des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max à la rentrée. En effet, selon les sources d' ITHome Ces puissance de charge revues à la hausse. Il faudra toutefois disposer d'une alimentation assez puissante, et certainement de nouveaux chargeurs pour la charge sans fil. En effet, à l'heure actuelle, les modèles certifiés MagSafe ou Qi2 culminent à 15W au maximum.