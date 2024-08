Le chargeur Ultra-Compat UGreen 4 ports USB 65W à son prix le plus bas ! Idéal pour les vacances !

• Ce chargeur USB C 65W doté de 3 ports USB C et 1 port USB A supporte la puissance jusqu'à 65W, il prend en charge les protocoles de charge rapide de PD 3.0, QC 4+/ 3.0, PPS et SCP pour être compatible avec divers appareils tels qu'ordinateur portable, smartphone, tablette et d'autres appareils.



• Ce chargeur 65W est compatible avec iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max/ 14/ SE 2022/ 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 12/ 11/ XR/ XS/ 8/ 8+, Galaxy S23/ S23+/ S23 Ultra/ S22/ S22+/ S22 Ultra/ S21 Ultra/ S21/ S20 FE/ S20+/ S20/ Note 20, MacBook Pro, MacBook Air M1/ M2, iPad Pro/ Air/ mini, Galaxy Tab S7/ S7+/ S6/ S5e, Steam Deck, etc.

• Ce chargeur USB C offre une charge maximale de 65W, c'est suffisant pour charger votre MacBook Pro à pleine vitesse. La puissance sera distribuée entre les 4 ports pour assurer la meilleure charge lorsque vous connectez plusieurs appareils.



• GaN Chargeur 65W USB C optimise votre expérience de charge avec la technologie GaN, il est plus petit et compact tout en vous offrant encore plus de puissance.



• Muni des chips intelligents pour protéger vos appareils contre les courts-circuits, les surtensions, les surchauffes et les surintensités, il assure vous et votre appareil en toute sécurité. Petit Conseil : Lorsque le port USB-A est connecté à un appareil à faible courant (comme iWatch), il se peut qu'il soit déconnecté et reconnecté. Veuillez utiliser le port USB-C pour charger vos appareils à faible courant (comme iWatch).