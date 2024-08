Vous pouvez ajuster la puissance de chaque port de ce nouveau chargeur 250W d'Anker

• 140W maxi pour le premier port

• 100W maxi pour les autres

• 22,5W pour les ports USB C

6 ports pour 250W

D'autres modèles moins chers

Une batterie de 250W !

, dont il est possible de faire varier la puissance de la façon suivante :Une fois posé sur le bureau, vous pouvez ensuite. Par exemple, favoriser un MacBook Pro 16" avec 140W sur le premier port, 70W pour le second (un MacBook Pro 14" par exemple) et 40W pour le dernier (pour un MacBook Air)., mais certains modèles répartissent un peu au hasard la puissance disponible. Ici, une IA se chargera d'ajuster la puissance le plus efficacement, même s'il est difficile pour un chargeur de connaitre réellement les usages et les besoins derrière.et une potence située sur le côté peut être utilisée pour l'ajustement du courant. Le reste du temps, il affichera l'heure et la date du jour, grâce à une connexion Bluetooth/WiFi, qui offre également une connectivité avec l'application Anker.dont du HDMI, mini-jack, ethernet gigabit et de l'USB A/C : Vendu 199€ , il lui manque quand-même un lecteur SD/CFast bien utile ou un port Ethernet 10G ou au moins 2,5G, si rare en USB C. vendu 79€ , avec seulement 100W maximum par port :Pour les voyageurs,est vendu 79€ (le précédent ne proposait que 67W)Enfin, Anker a dévoilé, mais vous ne remettrez que 50% de la batterie en charge rapide (30 minutes) tout en chargeant un iPhone. Il est possible d'ajuster le courant via l'app Anker