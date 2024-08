Utilisez-vous le bouton Action de l'iPhone 15 Pro ? (Sondage)

Histoire de ne pas arriver à une usine à gaz, il est important qu'Apple offre de la souplesse sans devoir mettre les mains dans un outil de programmation. Nul doute que ce bouton va évoluer, pour l'instant, il y a du choix et des possibilités intéressantes, mais c'est encore loin de me convaincre totalement.

Un bouton action à moitié convaincant

Un bouton = une fonction

, mais il est en fait pas tellement plus pratique/rapide que l'écran tactile., mais à l'usage, c'est plus rapide de l'ouvrir à la main. A la fin, j'ai remis la fonction de base (mode silencieux) mais celui-ci se désactive régulièrement dans la poche. Sur X , vous êtes apparemment(Apple ne permettant pas encore de l'intégrer nativement via la commande vocale par exemple), et c'est en effet une assez bonne idée ! D'autres ont créé de vraies usines à gaz de raccourcis , à se demander si c'est vraiment un gain de temps face à la grille d'applications !: il est assez mal placé, s'active donc parfois sans raison, il est assez lent à se déclencher pour les actions complexes et il est impossible de lui assigner des actions en fonction du contexte (la lampe torche la nuit, le coffre quand on est devant la Tesla etc.)., Steve Jobs avait démonté cet argument pourde l'époque. L'idée est donc de pouvoir personnaliser la touche pour un usage adapté.Par défaut, Apple propose des choix assez variés :(pour Zoomer par exemple)... etSi vous partez: en un clic (allongé), vous dégainer l'app ad-hoc, et vous ne manquez aucun cliché. Le soir, on peut activer la Lampe Torche par exemple... Et vous pouvezou de lancer une application spécifique -les possibilités sont quasi-infinies.: s'il fait nuit, mets automatiquement la Lampe Torche. Si je suis en extérieur, ça sera plutôt l'appareil photo. Si je suis à côté de la voiture, déverrouille (ou verrouille, si elle est ouverte).Raccourcis est également plus limité qu'on le croit :. Beaucoup d'apps n'en mettent tout simplement pas : impossible chez Tesla de lui dire d'ouvrir le coffre s'il est fermé ou de le fermer s'est ouvert : c'est le cas avec la plupart des fonctions On/Off des applications compatibles.Il est certes possible de, j'ai même vu des combinaisons avec les touches +/- du volume... aboutissant à une vraie chorégraphie des doigts.