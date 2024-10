Ce chargeur 65W Ugreen en forme de robot en vente flash à son prix le plus bas !

Ugreen Nexode RG

Trois ports USB, des LED et une puissance de 65W

Si vous en avez assez du matériel high tech tristounet,. Ce petit robot disponible en noir/gris et en mauve/blanc (avec un petit nœud dans le dos) cache en faitSur le dessus, l'appareil propose deux ports USB-C et un port USB-A, et une paire de bottes magnétiques sert de cache pour la prise, ce qui permettra de s'en servir comme déco geek lorsque le chargeur ne sera pas utilisé.(95%). Le petit robot est également équipé de LED affichant un visage souriant pour indiquer une charge rapide, des yeux facétieux lorsque la charge est complète, et un visage impassible lorsqu'aucun appareil n'est connecté.Sur le port USB-C 1 utilisé seul,. Le port USB-C 2 délivre 30W max et le port USB-A 22,5W. Si vous utilisez les deux ports USB-C simultanément, ils délivreront respectivement 40 et 25W, et les trois ports proposeront 45, 7,5 et 7,5W s'ils sont tous occupés.au lieu de 49,99 euros. Si vous avez besoin de davantage de puissance, d'autres modèles Ugreen plus traditionnels, sont également en promo.