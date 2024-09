iPhone 16 et 16 Pro : enfin de la vraie charge rapide filaire ? Apple n'a pas tout dit !

Une charge rapide en filaire jusque 45 W

Apple et la charge rapide

Réglages

Batterie

Etat de santé de la batterie et recharge

Optimisation de la recharge

50% en 5m !

RealMe GT Neo 3 vs iPhone 13 : le match de la charge rapide !

Quel chargeur choisir ?

. C’est plus de 50 % plus rapide que la gamme d’iPhone 15, qui a atteint au maximum 27-29 W, et n’a jamais dépassé 30 W.selon nos derniers tests . Désormais les iPhone 16 sont compatibles avec la charge filaire à 45 W -que nous testeront bien évidemment à réception des nouveaux iPhone. Il restera notamment à savoir combien de temps la charge maximale sera maintenue.Depuis quelques années,-ce qui reste encore moyen pour parler de charge vraiment rapide, notamment par rapport à ce qui se fait à la concurrence. Ainsi iQOO (Vivo) a attendu pousser les limites l'année dernière :Précisons que: Apple peut très bien privilégier une charge très rapide sur quelques minutes (par exemple, 30% en 10mn) et conserver une charge de 50% en 30mn, histoire d'éviter d'user prématurément la batterie.Chez Apple, l'évolution est très contenue avec, et encore, à condition d'utiliser un chargeur certifié MagSafe (7,5W max sinon).Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessus, l'année dernière,, maintenant les 26W jusqu'à 50% de batterie, puis réduisant progressivement la voilure jusqu'à atteindre environ 5W une fois la batterie presque pleine.Avec la montée de la puissance à 45W pour les iPhone 16, il faudra donc disposer d’un chargeur plus puissant pour en profiter pleinement. Attention, en fonction de la température, l'iPhone pour réduire la puissance de charge.Nous avions bien entendu. Ce paramètre se trouve dans les, section, puiset. Une nouvelle option permettaitt de limiter la recharge à 80% afin d'améliorer sa durée de vie (une option que l'on retrouve sur certains modèles Android et sur les véhicules électriques).L'année dernière cette option était limitées aux iPhone 15 Pro et il faudra vérifier ce qu'il en est en 2024. La possibilité de consulter le nombre de cycles de charge était également exclusives aux iPhone 15 et devrait être étendue aux iPhone 16.Rappelons qu'il y a 2 ans,, un appareil qui peut encaisser jusqu'à 150W !... La batterie est toujours OK sur notre modèle, qu'on utilise au quotidien... comme quoi !On y trouve notamment le Nexode RG , un modèle à 65W (3 ports) qui se distingue en apportant un peu de fun avec sa forme de robot. A