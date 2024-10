Apple Watch Series 10, le grand Test !⎜ORLM-527

Apple Watch Series 10, le grand Test !

Constituent-elles une rupture comme le fut en son temps l’iPhone X pour le téléphone d’Apple ? Corrigent-t-elles les défauts que nous pointons du doigts et ce depuis des années ? Faut-il plutôt choisir dans une Apple Watch Ultra ?



Quelles alternatives du côté de la concurrence, Withings, Google, Samsung ? Débats !

Plus fine, dotée d’un écran plus grand, de nouvelles fonctionnalités liées à la santé et au sport ou encore la généralisation du titane sur les versions haut de gamme, telles sont les avancées apportées cette année !