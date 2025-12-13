Comment configurer son iPhone pour qu'il vous sauve la vie
Par Nicolas Sabatier - Publié le
Apple a mis en place un certain nombre de fonctionnalités dans le but de prendre soin de votre santé. L’iPhone est au cœur de cette stratégie. Voyons ensemble les éléments à voir pour faire en sorte que votre iPhone soit un véritable allié de votre santé.
La première chose à faire est de remplir votre fiche médicale dans l’application Santé. Si vous êtes pris en charge par les urgences, il est parfois vital de leur indiquer certaines informations, comme des allergies ou problèmes de santé. Mais que faire si vous ne le pouvez pas, dans le cas où vous êtes inconscient par exemple ? C’est le rôle de la fiche médicale. Pour la remplir, il faut aller dans l’application Santé.
Cliquez sur votre icône en haut à droite et touchez Fiche Médicale. Je vous conseille de cocher Afficher en mode verrouillé, qui permettra à des urgentistes de voir vos informations de santé si vous êtes inconscient. De même, cochez Partager lors d’un appel d’urgence, ce qui permettra aux secours d’avoir accès à distance à vos informations.
Si vous souffrez de pathologies, n’oubliez pas de les indiquer dans cette fiche. Cela pourrait bien vous sauver la vie.
Une fois votre fiche médicale remplie, il est important d’indiquer votre ou vos contacts d’urgence. Ce sont les personnes qui seront contactées par votre iPhone, en plus des secours, en cas d’accident. Pour configurer un contact comme contact d’urgent, il faut ouvrir sa fiche dans l’application Contacts et tout en bas appuyer sur le bouton Ajouter aux contacts d’urgence.
Sachez que vous pouvez vérifier à tout moment qui sont vos contacts d’urgence dans votre fiche médicale.
Il est possible utiliser votre iPhone pour être bien sûr que vous prenez correctement, et à temps, vos médicaments. Pour cela, il faut ouvrir l’application Santé et cliquez sur la loupe de recherche. Choisissez Traitements et ajoutez un ou des traitement(s) spécifique(s).
Vous pouvez indiquer le nom du traitement, sa forme (gélule, comprimé, crème, etc.), le dosage (500mg, 10ml, 25%) et le programme (tous les jours, pendant 7 jours, etc.) et à quelle heure. Au moment de la prise, vous aurez une notification qui passera quel que soit le mode de concentration dans lequel vous êtes. Votre iPhone devient en quelque sorte un pilulier numérique.
À réception de la notification, vous pouvez indiquer que vous avez pris le traitement, que vous décidez de ne pas la prendre ou de demander qu’on vous le rappelle dans 10 minutes.
Si vous avez un iPhone 14 ou ultérieur, la détection d’un accident de voiture est possible et activée par défaut. Pour le vérifier, il faut aller dans Réglages > Appel d’urgence, et vérifier si Appeler après un accident grave est bien coché.
Ainsi, si votre iPhone, grâce à ses capteurs, détecte que vous avez été victime d’un accident de voiture, il appellera automatiquement les secours. D'ailleurs, je vous conseille vivement ce produit qui vous permet, en cas d'accident, de couper votre ceinture de sécurité ainsi que de casser les vitres pour sortir d'un véhicule rapidement. Si cela vous intéresse, Vincent avait écrit un article sur les accessoires indispensables pour votre voiture.
Sachez qu’il existe des raccourcis pour appeler facilement les secours. Le premier est possible sur n’importe quel iPhone, même si vous ne connaissez pas son code. En bas à gauche, vous avez un bouton urgence qui vous permet d’appeler les secours. Cet écran permet aussi de partage votre fiche médicale, très utile pour aider les médecins en cas d’urgence. Si vous avez un iPhone 14 ou plus récent, sachez que l’appel passera toujours, même sans signal, car il peut passer par satellite.
La deuxième solution est de garder appuyé pendant plusieurs secondes le bouton latéral droit. Cela lance une alarme et un compte à rebours de 10 secondes avant l’appel. Cependant, vous pouvez modifier ce comportement. Dans Réglages > Appel d’urgence, vous pouvez cocher le bouton Appeler en silence. Cela peut être utile dans des situations où vous devez appeler les secours sans faire de bruit. Il est aussi possible de choisir de faire 5 appuis sur le bouton latéral pour appeler les secours, vous permettant de le faire discrètement dans votre poche sans que personne ne s’en rende compte.
