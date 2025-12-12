Attention à iOS 26.2 : un bug paralyserait les apps sur certains iPhone. Êtes-vous concerné ?
Par Vincent Lautier - Publié le
La mise à jour iOS 26.2, déployée ce soir par Apple, ne se passerait pas aussi bien que prévu pour tout le monde. Si elle apporte son lot de nouveautés attendues, plusieurs utilisateurs de modèles haut de gamme rapporteraient un bug particulièrement gênant rendant l'utilisation du téléphone erratique. Devant ces soucis, la prudence est de mise avant de lancer l'installation.
C'est une situation qui tendrait à se répéter lors des déploiements majeurs d'iOS : les premières heures réserveraient des surprises désagréables. Depuis la disponibilité d'iOS 26.2, des témoignages concordants feraient état d'un dysfonctionnement d'interface assez sérieux. Le souci toucherait spécifiquement les possesseurs des modèles les plus récents et les plus onéreux de la gamme, à savoir les iPhone 17 Pro Max et les iPhone 16 Pro Max, et on remercie nos lecteurs, Romain, mais aussi Camille, de nous avoir prévenu.
D'après ces retours, le bug se manifesterait de manière aléatoire lors de l'utilisation courante de l'appareil. Lorsque l'utilisateur tente d'ouvrir une application en tapant sur son icône, le système ne réagirait plus. L'animation d'ouverture ne se lancerait pas, et l'application resterait close, donnant l'impression que l'écran tactile ne répond plus ou que le processeur est gelé. Ce comportement surviendrait sans signe avant-coureur, affectant potentiellement aussi bien les applications natives d'Apple que les solutions tierces.
Pour l'heure, aucune manipulation complexe ou redémarrage forcé ne serait nécessaire pour récupérer la main, mais la solution de contournement est agaçante. Selon les utilisateurs impactés, il suffirait de verrouiller l'iPhone via le bouton latéral, puis de le déverrouiller à nouveau pour que le système reparte et accepte d'ouvrir les applications.
Si la manipulation apparaît rapide, elle n'en demeurerait pas moins franchement relou sur des appareils de ce standing, censés offrir une fluidité exemplaire. Le problème ne serait pas lié à une application spécifique tournant en tâche de fond, mais concernerait plutôt la gestion du multitâche ou du Springboard au sein d'iOS 26.2. Tout ceci reste bien sûr à confirmer, mais avec le premier faux départ d'hier, il vaut mieux être prudent.
Au vu de ces remontées, il semblerait plus sage d'attendre. Si vous possédez un iPhone 17 Pro Max ou un 16 Pro Max et que vous n'avez pas encore effectué la transition vers iOS 26.2, rester sur votre version actuelle limiterait les risques, surtout vi vous avez un besoin vital de votre iPhone. Les nouveautés apportées par cette mouture ne justifieraient pas de sacrifier la stabilité de votre terminal principal. Si ces problèmes se confirment, Apple pourrait être amené à déployer rapidement un correctif pour rectifier le tir dans les jours à venir.
Dites nous en commentaire si vous avez le problème, ou si tout roule pour vous après l'installation de cette mise à jour !
Des applications qui refuseraient de s'ouvrir
C'est une situation qui tendrait à se répéter lors des déploiements majeurs d'iOS : les premières heures réserveraient des surprises désagréables. Depuis la disponibilité d'iOS 26.2, des témoignages concordants feraient état d'un dysfonctionnement d'interface assez sérieux. Le souci toucherait spécifiquement les possesseurs des modèles les plus récents et les plus onéreux de la gamme, à savoir les iPhone 17 Pro Max et les iPhone 16 Pro Max, et on remercie nos lecteurs, Romain, mais aussi Camille, de nous avoir prévenu.
D'après ces retours, le bug se manifesterait de manière aléatoire lors de l'utilisation courante de l'appareil. Lorsque l'utilisateur tente d'ouvrir une application en tapant sur son icône, le système ne réagirait plus. L'animation d'ouverture ne se lancerait pas, et l'application resterait close, donnant l'impression que l'écran tactile ne répond plus ou que le processeur est gelé. Ce comportement surviendrait sans signe avant-coureur, affectant potentiellement aussi bien les applications natives d'Apple que les solutions tierces.
Une solution temporaire
Pour l'heure, aucune manipulation complexe ou redémarrage forcé ne serait nécessaire pour récupérer la main, mais la solution de contournement est agaçante. Selon les utilisateurs impactés, il suffirait de verrouiller l'iPhone via le bouton latéral, puis de le déverrouiller à nouveau pour que le système reparte et accepte d'ouvrir les applications.
Si la manipulation apparaît rapide, elle n'en demeurerait pas moins franchement relou sur des appareils de ce standing, censés offrir une fluidité exemplaire. Le problème ne serait pas lié à une application spécifique tournant en tâche de fond, mais concernerait plutôt la gestion du multitâche ou du Springboard au sein d'iOS 26.2. Tout ceci reste bien sûr à confirmer, mais avec le premier faux départ d'hier, il vaut mieux être prudent.
Faut-il temporiser la mise à jour ?
Au vu de ces remontées, il semblerait plus sage d'attendre. Si vous possédez un iPhone 17 Pro Max ou un 16 Pro Max et que vous n'avez pas encore effectué la transition vers iOS 26.2, rester sur votre version actuelle limiterait les risques, surtout vi vous avez un besoin vital de votre iPhone. Les nouveautés apportées par cette mouture ne justifieraient pas de sacrifier la stabilité de votre terminal principal. Si ces problèmes se confirment, Apple pourrait être amené à déployer rapidement un correctif pour rectifier le tir dans les jours à venir.
Et vous ?
Dites nous en commentaire si vous avez le problème, ou si tout roule pour vous après l'installation de cette mise à jour !