Pas de cash ? Godzilla arrive ? Pas de soucis, Apple Pay va vous sauver...

Outrun

Un mini film d’action (et une pub service)

Count on Apple Pay.

Une campagne centrée sur la simplicité d’usage

Qu'en penser ?



Le timing n’est pas anodin : Apple mise souvent sur la période de fin d’année pour promouvoir les usages du quotidien autour de l’iPhone. Les achats augmentent, les déplacements aussi, et Apple Pay devient un argument de simplicité dans un contexte où l’utilisateur jongle entre cadeaux, logistics et imprévus. En diffusant désormais le spot sur YouTube, Apple élargit sa cible au-delà des audiences jeunes de TikTok, tout en s’assurant une visibilité accrue sur son écosystème marketing habituel.



Il faut dire qu'Apple Pay est un pilier silencieux de l’écosystème Apple. L’adoption d’Apple Pay continue de progresser, portée par l’essor du sans-contact (merci le covid), la multiplication des banques compatibles, la croissance des ventes de l’Apple Watch et l’intégration poussée avec Apple Wallet. Bien que moins spectaculaire que les innovations matérielles ou qu’Apple Intelligence, Apple Pay reste l’un des services les plus utilisés au quotidien, et l’un des piliers économiques de la stratégie Services.

Le spot de 35 secondes met en scène une jeune femme poursuivie par un monstre — dans le styleA bout de souffle,) avant de réaliser qu’elle a oublié son portefeuille. Pas de carte, pas de cash. Le caissier est occupé à faire une pyramide de tic tac. La cata, Godzilla arrive ! Mais son iPhone, lui, est bien là.En un geste, elle règle son paiement via Apple Pay, repartant juste à temps pour échapper à la créature. La chute est simple, efficace :Derrière cet humour très décalé (et franchement cela montre qu'Apple a toujours de bonnes idées pour ses campagnes),, H/24, quoiqu'il puisse arriver.En repositionnant Apple Pay dans une scène extrême — mais familière aux fans des blockbusters—: le paiement sans contact, le fonctionnement sur tous les iPhone modernes, un support natif sur Apple Watch, compatible avec la majorité des terminaux sans contact. Et surtout présentant une sécurisation biométrique avec Face ID ou Touch ID.La firme rappelle également que l’ajout d’une carte se fait, et que les paiements sont acceptés dans la quasi-totalité des commerces équipés d’un, en ligne comme en boutique.