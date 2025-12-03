Apple Pay : BNP Paribas passe enfin au "Made in France" avec le réseau CB

Garder le choix lors du paiement



Au quotidien, cette transition est transparente pour l'utilisateur. En magasin en France, le terminal du commerçant sélectionnera automatiquement le réseau CB pour réduire les frais. À l'étranger, pas d'inquiétude : le logo CB s'effacera temporairement et Visa ou Mastercard prendront automatiquement le relais, le réseau français n'étant pas reconnu hors de nos frontières.



Notez quand même que les utilisateurs gardent la main pour les achats en ligne ou dans les applications. Dans l'application Cartes, il est désormais possible de basculer manuellement de Visa à CB avant de valider un paiement. Une option utile pour certaines cartes à débit immédiat ou pour ceux qui souhaitent soutenir consciemment le réseau français. Au passage, quand vous payez en ligne (même sans Apple Pay), choisir CB au moment de payer est aussi un geste militant pour la souveraineté numérique.