Apple Pay : BNP Paribas passe enfin au "Made in France" avec le réseau CB
Par Vincent Lautier - Publié le
C'était une anomalie qui durait depuis trop longtemps pour les clients de la première banque française. Alors que le groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d'Épargne), La Banque Postale ou encore le Crédit Mutuel proposaient déjà cette fonctionnalité, BNP Paribas a enfin commencé le déploiement du réseau Cartes Bancaires (CB) pour ses cartes enregistrées dans Apple Pay.
Une mise à jour technique attendue qui semble anodine en apparence, mais qui cache en réalité un enjeu de souveraineté numérique et économique important pour le marché hexagonal.
Une astuce pour l'activer tout de suite
L'information nous a été confirmée par plusieurs lecteurs, dont Charles (que l'on remercie), qui ont vu apparaître le logo
CBaux côtés du traditionnel logo Visa sur leur carte numérique dans l'application Cartes.
Si vous êtes client BNP Paribas et que votre carte n'affiche pas encore ce changement, il existe une astuce simple pour forcer la mise à jour sans attendre le déploiement progressif : il suffit de supprimer votre carte de l'application Wallet, puis de l'ajouter à nouveau. Lors de la réactivation, le serveur de la banque poussera immédiatement la nouvelle configuration incluant le réseau français.
Quid de Hello bank! et des Pros ?
Si la bascule est confirmée pour les particuliers BNP Paribas, une interrogation demeure pour les clients de la filiale en ligne, Hello bank!, ainsi que pour les cartes professionnelles. La mise à jour est-elle simultanée pour toutes les entités du groupe ? Si vous êtes client de ces services, n'hésitez pas à tenter la manipulation de réajout de la carte et à nous dire si le logo CB apparaît.
Pourquoi c'est important pour l'économie et vos données
Ce changement active ce que l'on appelle le
cobadging, permettant à la carte de supporter deux réseaux simultanément. C'est loin d'être un détail cosmétique, car cela change profondément la route qu'empruntent votre argent et vos données.
D'un point de vue économique, la bascule est significative. Jusqu'à présent, les paiements Apple Pay de la BNP passaient par défaut par les rails américains de Visa ou Mastercard. En privilégiant le réseau domestique CB, les frais de réseau (les
scheme fees) facturés aux commerçants sont généralement bien inférieurs. C'est un geste fort pour le tissu économique local qui permet d'éviter la
double peinedes frais américains et de faire circuler l'argent en circuit court.
Mais l'enjeu est également celui de la souveraineté des données. Lorsque le paiement transite par le réseau CB, les informations de la transaction sont traitées sur le sol national via les serveurs de la STET. Cela garantit une confidentialité accrue pour vos habitudes d'achat, les tenant à l'écart des juridictions extraterritoriales comme le Cloud Act américain auquel sont soumis Visa et Mastercard.
Garder le choix lors du paiement
Au quotidien, cette transition est transparente pour l'utilisateur. En magasin en France, le terminal du commerçant sélectionnera automatiquement le réseau CB pour réduire les frais. À l'étranger, pas d'inquiétude : le logo CB s'effacera temporairement et Visa ou Mastercard prendront automatiquement le relais, le réseau français n'étant pas reconnu hors de nos frontières.
Notez quand même que les utilisateurs gardent la main pour les achats en ligne ou dans les applications. Dans l'application Cartes, il est désormais possible de basculer manuellement de Visa à CB avant de valider un paiement. Une option utile pour certaines cartes à débit immédiat ou pour ceux qui souhaitent soutenir consciemment le réseau français. Au passage, quand vous payez en ligne (même sans Apple Pay), choisir
CBau moment de payer est aussi un geste militant pour la souveraineté numérique.