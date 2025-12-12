Selfix : cette coque ajoute un écran et un slot microSD à l'iPhone 17 Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
Dockcase prépare le lancement de Selfix, une coque pour iPhone 17 Pro et Pro Max qui intègre un petit écran AMOLED à l'arrière et un slot microSD. L'idée : utiliser l'appareil photo principal de 48 mégapixels pour les selfies et étendre le stockage jusqu'à 2 To.
Le concept de Selfix repose sur un constat simple : l'appareil photo frontal de l'iPhone reste limité à 12 mégapixels alors que le capteur principal atteint 48 mégapixels. Pour combler cet écart, la coque embarque un écran AMOLED circulaire de 1,6 pouce avec une résolution de 480 x 480 pixels. Cet afficheur permet de cadrer ses selfies tout en utilisant le capteur arrière, avec accès aux fonctions avancées comme le mode Nuit ou l'ultra grand-angle. Selon Dockcase, l'ensemble fonctionne sans latence et ne nécessite aucune application dédiée.
L'autre argument de Selfix concerne l'extension de stockage. La coque intègre un slot microSD compatible avec les cartes jusqu'à 2 To, aux standards UHS-I, Class 10, U3 et V90. Les fichiers stockés sur la carte apparaissent directement dans la photothèque de l'iPhone, ce qui évite de jongler entre plusieurs applications. La coque dispose également d'un port USB-C avec Power Delivery 3.0 supportant jusqu'à 100 W en entrée, et reste compatible MagSafe pour la recharge sans fil et les accessoires magnétiques.
Dockcase n'en est pas à son coup d'essai sur Kickstarter. L'entreprise revendique 15 projets financés avec succès, principalement des hubs USB-C avec écran intégré. Pour Selfix, le lancement sur la plateforme de financement participatif est imminent, avec trois coloris annoncés : Blush Pink, Oat White et Midnight Black. Le prix n'a pas encore été communiqué, mais les estimations tournent autour de 50 à 100 euros.
L'idée de transformer l'iPhone en appareil à double écran pour les selfies n'est pas nouvelle, mais Selfix a le mérite d'y ajouter le stockage extensible, une vraie frustration pour beaucoup d'utilisateurs Apple. Le fait que les photos aillent directement dans la galerie native est un bon point. Par contre, difficile de juger la qualité de l'écran et la fluidité réelle sans avoir l'objet en main. Dockcase a fait ses preuves avec ses hubs, mais une coque avec écran intégré, c'est un autre défi.
