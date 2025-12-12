Selfix : cette coque ajoute un écran et un slot microSD à l'iPhone 17 Pro

On en dit quoi ?



L'idée de transformer l'iPhone en appareil à double écran pour les selfies n'est pas nouvelle, mais Selfix a le mérite d'y ajouter le stockage extensible, une vraie frustration pour beaucoup d'utilisateurs Apple. Le fait que les photos aillent directement dans la galerie native est un bon point. Par contre, difficile de juger la qualité de l'écran et la fluidité réelle sans avoir l'objet en main. Dockcase a fait ses preuves avec ses hubs, mais une coque avec écran intégré, c'est un autre défi.