TSMC signe un bénéfice record grâce à l’IA… et Apple doit désormais se battre pour ses puces

Apple n’est plus forcément le client n°1 de TSMC

Des hausses de prix qui pourraient se répercuter sur l’iPhone 18

Qu'en penser ?



Ces tensions sur la capacité et les coûts finiront-elles par toucher les consommateurs ? Difficile de trancher à ce stade. Mais si la gamme iPhone 18 devait afficher une hausse de prix, l’explication pourrait bien se trouver du côté de Taïwan.

Oui mais voilà : cette situation change désormais la donne. Cette performance est largement tirée par les commandes massives liées aux infrastructures IA : GPU, accélérateurs, et serveurs destinés aux centres de données.: Apple, client historique et longtemps prioritaire de TSMC, n’aurait plus la même position dominante qu’auparavant.Selon un rapport signé Tim Culpan (Culpium), l. Lors d’une visite à Cupertino en août dernier, le patron de TSMC, C.C. Wei, aurait annoncé à Apple une, la plus importante depuis des années. Une hausse que Tim Cook et ses équipes auraient encaissée sans trop rechigner, tant elle était déjà évoquée lors des derniers résultats financiers du fondeur.Mais le point le plus sensible serait ailleurs :. Avec la montée en puissance de clients comme NVIDIA et AMD, les GPU IA occupent davantage de surface par wafer, ce qui réduit mécaniquement les volumes disponibles pour les puces mobiles comme les séries A des iPhone. Autrement dit,, qui exploitent aujourd’hui près de deux douzaines de fabs.Ce basculement n’est pas totalement nouveau.. Et même si Apple n’a aucun intérêt à rompre avec son partenaire de longue date, l’entreprise aurait de plus en plus besoin de diversifier sa chaîne d’approvisionnement.. Une hypothèse qui ne signifierait pas un abandon de TSMC, mais plutôt une stratégie deface à une industrie désormais dominée par l’IA.