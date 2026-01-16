TSMC signe un bénéfice record grâce à l’IA… et Apple doit désormais se battre pour ses puces
Le géant des semi-conducteurs boucle l’année 2025 en fanfare. Porté par l’explosion de la demande liée à l’IA, le fondeur a annoncé un bénéfice net record au quatrième trimestre, en hausse de 35 % sur un an, pour atteindre 505,7 milliards de dollars taïwanais (environ 13,75 milliards d’euros). Un résultat supérieur aux prévisions des analystes, accompagné d’un chiffre d’affaires en progression de 20,5 %, à 1 050 milliards de dollars taïwanais (environ 28,55 milliards d’euros).
Oui mais voilà : cette situation change désormais la donne. Cette performance est largement tirée par les commandes massives liées aux infrastructures IA : GPU, accélérateurs, et serveurs destinés aux centres de données. Et, derrière ces chiffres impressionnants, une autre réalité se dessine : Apple, client historique et longtemps prioritaire de TSMC, n’aurait plus la même position dominante qu’auparavant.
Selon un rapport signé Tim Culpan (Culpium), la relation entre Apple et TSMC évolue sous la pression du boom de l’IA. Lors d’une visite à Cupertino en août dernier, le patron de TSMC, C.C. Wei, aurait annoncé à Apple une hausse tarifaire majeure, la plus importante depuis des années. Une hausse que Tim Cook et ses équipes auraient encaissée sans trop rechigner, tant elle était déjà évoquée lors des derniers résultats financiers du fondeur.
Mais le point le plus sensible serait ailleurs : Apple doit désormais se battre pour obtenir des capacités de production. Avec la montée en puissance de clients comme NVIDIA et AMD, les GPU IA occupent davantage de surface par wafer, ce qui réduit mécaniquement les volumes disponibles pour les puces mobiles comme les séries A des iPhone. Autrement dit, même si Apple reste un client stratégique, ses puces ne seraient plus automatiquement prioritaires dans les usines de TSMC, qui exploitent aujourd’hui près de deux douzaines de fabs.
Ce basculement n’est pas totalement nouveau. Plusieurs signaux convergent depuis 2025, notamment des rumeurs autour d’un A20 plus coûteux à produire, conséquence directe des nouvelles grilles tarifaires de TSMC. Et même si Apple n’a aucun intérêt à rompre avec son partenaire de longue date, l’entreprise aurait de plus en plus besoin de diversifier sa chaîne d’approvisionnement.
Des rapports évoquent même un regain d’intérêt pour un partenariat avec Intel, afin de sécuriser une partie de la production à moyen terme. Une hypothèse qui ne signifierait pas un abandon de TSMC, mais plutôt une stratégie de plan B face à une industrie désormais dominée par l’IA.
Ces tensions sur la capacité et les coûts finiront-elles par toucher les consommateurs ? Difficile de trancher à ce stade. Mais si la gamme iPhone 18 devait afficher une hausse de prix, l’explication pourrait bien se trouver du côté de Taïwan.
Apple n’est plus forcément le client n°1 de TSMC
Des hausses de prix qui pourraient se répercuter sur l’iPhone 18
Ce basculement n’est pas totalement nouveau. Plusieurs signaux convergent depuis 2025, notamment des rumeurs autour d’un A20 plus coûteux à produire, conséquence directe des nouvelles grilles tarifaires de TSMC. Et même si Apple n’a aucun intérêt à rompre avec son partenaire de longue date, l’entreprise aurait de plus en plus besoin de diversifier sa chaîne d’approvisionnement.
Des rapports évoquent même un regain d’intérêt pour un partenariat avec Intel, afin de sécuriser une partie de la production à moyen terme. Une hypothèse qui ne signifierait pas un abandon de TSMC, mais plutôt une stratégie de plan B face à une industrie désormais dominée par l’IA.
Qu'en penser ?
Ces tensions sur la capacité et les coûts finiront-elles par toucher les consommateurs ? Difficile de trancher à ce stade. Mais si la gamme iPhone 18 devait afficher une hausse de prix, l’explication pourrait bien se trouver du côté de Taïwan.