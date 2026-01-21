Vie privée et iPhone : Apple remporte une victoire en France

Qu'en penser ?



Cette victoire tricolore offre un répit salvateur à Apple dans un climat européen autrement plus hostile. On se souvient qu'en décembre dernier, l'Italie n'avait pas hésité à sanctionner la firme pour ses pratiques de suivi, tandis qu'en Allemagne, le régulateur continue de passer au crible les concessions de Cupertino.



Si l'ATT est vendu comme un bouclier pour la vie privée, il reste perçu par le secteur publicitaire comme une arme économique redoutable. En évitant une désactivation forcée sur un marché majeur comme la France, Apple ne sauve pas seulement une fonctionnalité technique : elle valide sa stratégie politique.



Ce jugement servira sans doute de base juridique pour défendre le dispositif dans d'autres juridictions. Au final, Apple réaffirme sa vision du marché : sur iPhone, la publicité ciblée ne doit plus être la règle, mais une exception consentie.