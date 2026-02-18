Google Pixel 10a : même prix, même puce, mais un design plus… plat
Par Vincent Lautier - Publié le
Google vient de présenter le Pixel 10a, successeur du très apprécié Pixel 9a. Au programme : un dos complètement plat, un écran plus lumineux, une recharge plus rapide et un verre bien plus résistant, mais toujours le même processeur Tensor G4 que l'an dernier. Le tout pour 549 euros, en précommande dès maintenant et disponible le 5 mars.
C'est la première fois que Google reconduit le même processeur d'une génération à l'autre sur sa gamme Pixel. Le Pixel 10a tourne donc avec la puce Tensor G4 et 8 Go de RAM, exactement comme le Pixel 9a de l'an dernier. Google assume ce choix en expliquant qu'il fallait des compromis pour maintenir le prix à 549 euros, la gravure 4 nm étant moins coûteuse que le 3 nm. Côté photo, même constat : on retrouve le double capteur 48 et 13 mégapixels à l'arrière, et 13 mégapixels en façade. Le Pixel 10a profite quand même du même algorithme photo que les Pixel 10 et 10 Pro, et Google ajoute des fonctions IA comme Coach photo, Meilleure prise automatique ou M'ajouter pour les photos de groupe.
Si la base est identique, Google a revu quelques points. L'écran OLED 6,3 pouces gagne 11 % de luminosité (3 000 nits contre 2 700 sur le 9a) et passe sous une protection Gorilla Glass 7i, là où le 9a se contentait d'un Gorilla Glass 3. Le Pixel 10a encaisse donc des chutes d'un mètre (contre 80 cm avant) et est deux fois plus résistant aux rayures. La recharge filaire passe de 18 à 30 W avec un chargeur 45 W vendu séparément, et le sans-fil arrive à 10 W. Pas de Qi2 hélas ni de Pixelsnap, ce qui fait un peu mal quand on sait que les Pixel 10 et 10 Pro en profitent. Le module photo ne dépasse plus du dos, la surface est complètement plate, et le tout garde la certification IP68 et 7 ans de mises à jour garanties.
Le Pixel 10a est proposé à 549 euros en 128 Go, soit exactement le même prix que son prédécesseur. Il arrive en quatre coloris : Lavande, Rouge Framboise, Brume et Noir Volcanique. Les précommandes sont ouvertes et la disponibilité est prévue pour le 5 mars 2026. Google a pris de l'avance cette année, la gamme arrivant habituellement plutôt en mars ou avril.
Sur le papier, le Pixel 10a est un bon milieu de gamme. La recette Google fonctionne : un appareil photo qui fait mieux que la concurrence à ce prix, Gemini intégré, des mises à jour pendant 7 ans et un design avec des coloris plutôt originaux. On ne va pas se mentir, la liste des nouveautés est quand même courte. Garder le même processeur et le même capteur d'une année sur l'autre, c'est un peu léger. Et l'absence de Qi2, alors que les Pixel 10 en profitent, c'est vraiment moche. Le Pixel 9a en promotion comme on le trouve souvent en ce moment est probablement un meilleur plan tant qu'il est en stock.
Même processeur, même capteur photo
Ce qui change quand même
549 euros et déjà en précommande
On en dit quoi ?
