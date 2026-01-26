iOS 26.2.1 est disponible avec une mise à jour AirTag 2 ! (mais pas que)
Dans la foulée, Apple vient de déployer iOS 26.2.1 pour, une mise à jour mineure publiée environ un mois après iOS 26.2. Même si elle ne révolutionne pas le système, elle coche une case importante : la compatibilité avec l’AirTag de 2e génération !
D’après les notes de version, iOS 26.2.1 ajoute
Dans le même esprit, Apple pousse aussi l’expérience Localiser vers l’Apple Watch avec watchOS 26.2.1, ce qui souligne à quel point cette génération d’AirTag s’inscrit dans une approche plus intégrée au sein de l’écosystème.
Pour rappel, iOS 26.2 avait déjà apporté plusieurs ajustements visibles, notamment autour de Liquid Glass, de CarPlay, et de nombreux petits ajustements au niveau du système. iOS 26.2.1, lui, joue un rôle plus logistique : assurer une compatibilité matérielle et stabiliser certains points.
Apple teste déjà iOS 26.3 en version bêta depuis plusieurs semaines, qui ne devrait plus trop tarder (peut-être la semaine prochaine ?). Cette mise à jour devrait surtout améliorer la messagerie avec les téléphones Android, un chantier qui reste sensible à cause des différences entre iMessage, SMS et RCS.
Mais le vrai rendez-vous du printemps c'est iOS 26.4, avec les bases de Siri Intelligent. Ce dernier boosté avec Gemini pourrait être la mise à jour la plus ambitieuse de ce cycle. Si cette bascule se concrétise, iOS 26.4 pourrait marquer un tournant dans la stratégie IA d’Apple, avec un Siri enfin plus conversationnel et des capacités d’assistance nettement plus avancées.
Une mise à jour discrète… mais nécessaire
la prise en charge d’AirTag (2e génération) et inclut des correctifs. Ce petit update tombe au bon moment : l’AirTag 2 mise notamment sur un haut-parleur plus puissant et sur une portée améliorée grâce à une puce Ultra Wideband (UWB) mise à niveau et une nouvelle fonction dénommée Precision Finding. Aussi, pour profiter pleinement des nouveautés, il faudra forcément passer par la case iOS 26.2.1.
ET la suite ?
