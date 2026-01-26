iOS 26.2.1 est disponible avec une mise à jour AirTag 2 ! (mais pas que)

Une mise à jour discrète… mais nécessaire

la prise en charge d’AirTag (2e génération) et inclut des correctifs

ET la suite ?

D’après les notes de version, iOS 26.2.1 ajoute. Ce petit update tombe au bon moment : l’AirTag 2 mise notamment sur unet surgrâce à une puce Ultra Wideband (UWB) mise à niveau et une nouvelle fonction dénommée Precision Finding. Aussi, pour profiter pleinement des nouveautés, il faudra forcément passer par la case iOS 26.2.1.Dans le même esprit,, ce qui souligne à quel point cette génération d’AirTag s’inscrit dans une approche plus intégrée au sein de l’écosystème.Pour rappel,, notamment autour de Liquid Glass, de CarPlay, et de nombreux petits ajustements au niveau du système. iOS 26.2.1, lui, joue un rôle plus logistique : assurer une compatibilité matérielle et stabiliser certains points.(peut-être la semaine prochaine ?). Cette mise à jour devrait surtout améliorer la messagerie avec les téléphones Android, un chantier qui reste sensible à cause des différences entre iMessage, SMS et RCS.Ce dernier boosté avec Gemini pourrait être la mise à jour la plus ambitieuse de ce cycle. Si cette bascule se concrétise, iOS 26.4 pourrait marquer un tournant dans la stratégie IA d’Apple, avec un Siri enfin plus conversationnel et des capacités d’assistance nettement plus avancées.