Xiaomi lance une batterie magnétique de 6 mm d'épaisseur, et elle fonctionne avec MagSafe

On en dit quoi ?



On a là un accessoire qui coche des cases intéressantes, avec un format ultra-compact, une bonne capacité, la charge simultanée possible. Mais l'absence de certification Qi2 est quand même un problème. La batterie est déjà disponible dans plusieurs pays entre 50 et 70 dollars, elle devrait débarquer en Europe bientôt. Si la finesse est un argument de poids pour vous, ça s'envisage, sinon d'autres options plus rapides sont quand même plus intéressantes.