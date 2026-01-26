Xiaomi lance une batterie magnétique de 6 mm d'épaisseur, et elle fonctionne avec MagSafe
Par Vincent Lautier - Publié le
La nouvelle Ultrathin Magnetic Power Bank de Xiaomi arrive en dehors de la Chine. Elle promet de recharger votre iPhone sans fil avec un format ultra-fin, mais il y a quand même quelques petits bémols à connaître.
Xiaomi a donc dévoilé une toute nouvelle batterie externe magnétique, et effectivement, elle est vraiment d'une finesse remarquable. Elle ne fait que 6 mm d'épaisseur, et pèse seulement 98 grammes. C'est clairement une des plus compactes du marché. Le boîtier est en alliage d'aluminium, et il contient une batterie silicium-carbone de 5000 mAh. C'est une technologie qui permet d'augmenter la densité énergétique, en réduisant toujours plus l'encombrement. La force magnétique du boîtier atteint 10 N, avec l'aide de 17 aimants néodyme N52, ce qui devrait vous permettre de garder votre iPhone bien accroché, et ce même avec une coque.
Côté puissance de charge, c'est un peu plus compliqué. La charge sans fil monte jusqu'à 15 W, mais seulement avec les smartphones de la marque Xiaomi, et même uniquement les Xiaomi 17. Pour les iPhone, il faudra se contenter d'un petit 7,5 W, soit la vitesse standard du MagSafe de toute première génération. C'est souvent à peine suffisant pour maintenir la batterie, mais pas vraiment pour recharger rapidement. Si vous branchez votre iPhone en USB-C par contre, on monte quand même à 22,5 W. Quatre LED vous indiquent le niveau de charge, et Xiaomi annonce plusieurs dispositifs de sécurité pour éviter la chauffe. Notez aussi que cette batterie peut recharger deux appareils en même temps.
Vous l'avez compris, la batterie n'est pas certifiée Qi2, le standard qui succède au Qi et qui garantit une compatibilité optimale avec MagSafe. Elle n'apparaît d'ailleurs même pas dans la base de données du Wireless Power Consortium. Xiaomi revendique pourtant les mêmes specs que les accessoires certifiés, mais sans le tampon officiel. C'est un peu pénible pour une batterie qui cible clairement les utilisateurs d'iPhone, parce que la certification garantit une compatibilité sans faille avec l'écosystème Apple.
On a là un accessoire qui coche des cases intéressantes, avec un format ultra-compact, une bonne capacité, la charge simultanée possible. Mais l'absence de certification Qi2 est quand même un problème. La batterie est déjà disponible dans plusieurs pays entre 50 et 70 dollars, elle devrait débarquer en Europe bientôt. Si la finesse est un argument de poids pour vous, ça s'envisage, sinon d'autres options plus rapides sont quand même plus intéressantes.
Une épaisseur record pour une batterie magnétique
Xiaomi a donc dévoilé une toute nouvelle batterie externe magnétique, et effectivement, elle est vraiment d'une finesse remarquable. Elle ne fait que 6 mm d'épaisseur, et pèse seulement 98 grammes. C'est clairement une des plus compactes du marché. Le boîtier est en alliage d'aluminium, et il contient une batterie silicium-carbone de 5000 mAh. C'est une technologie qui permet d'augmenter la densité énergétique, en réduisant toujours plus l'encombrement. La force magnétique du boîtier atteint 10 N, avec l'aide de 17 aimants néodyme N52, ce qui devrait vous permettre de garder votre iPhone bien accroché, et ce même avec une coque.
Les specs et les limites à connaître
Côté puissance de charge, c'est un peu plus compliqué. La charge sans fil monte jusqu'à 15 W, mais seulement avec les smartphones de la marque Xiaomi, et même uniquement les Xiaomi 17. Pour les iPhone, il faudra se contenter d'un petit 7,5 W, soit la vitesse standard du MagSafe de toute première génération. C'est souvent à peine suffisant pour maintenir la batterie, mais pas vraiment pour recharger rapidement. Si vous branchez votre iPhone en USB-C par contre, on monte quand même à 22,5 W. Quatre LED vous indiquent le niveau de charge, et Xiaomi annonce plusieurs dispositifs de sécurité pour éviter la chauffe. Notez aussi que cette batterie peut recharger deux appareils en même temps.
Pas de certification Qi2, hélas
Vous l'avez compris, la batterie n'est pas certifiée Qi2, le standard qui succède au Qi et qui garantit une compatibilité optimale avec MagSafe. Elle n'apparaît d'ailleurs même pas dans la base de données du Wireless Power Consortium. Xiaomi revendique pourtant les mêmes specs que les accessoires certifiés, mais sans le tampon officiel. C'est un peu pénible pour une batterie qui cible clairement les utilisateurs d'iPhone, parce que la certification garantit une compatibilité sans faille avec l'écosystème Apple.
On en dit quoi ?
On a là un accessoire qui coche des cases intéressantes, avec un format ultra-compact, une bonne capacité, la charge simultanée possible. Mais l'absence de certification Qi2 est quand même un problème. La batterie est déjà disponible dans plusieurs pays entre 50 et 70 dollars, elle devrait débarquer en Europe bientôt. Si la finesse est un argument de poids pour vous, ça s'envisage, sinon d'autres options plus rapides sont quand même plus intéressantes.