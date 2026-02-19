iPhone Air : un premier incident sur le modem 5G d’Apple

Le C1X, une étape stratégique pour Apple

Une panne documentée sur Reddit

Aucun lien avec l’opérateur ou la configuration

Un cas isolé, pour l’instant

Une surveillance accrue pour les prochaines générations

L’iPhone Air inaugure le, qui remplace les puces de Qualcomm — notamment le X75 utilisé sur toute la gamme iPhone 16. Cette transition est l’aboutissement de plusieurs années de travail, amorcé après le rachat par Apple des activités modem d’Intel en 2019.Avec ses propres équipes d’ingénierie et un portefeuille de propriété intellectuelle désormais conséquent, Apple cherche à rL’incident a été initialement rapporté sur, dans un fil d’assistance repéré par. L’utilisateur, connu sous le pseudonyme, explique s’être réveillé pour constater queSelon son témoignage,. Le téléphone aurait été utilisé avec une coque depuis l’achat, sans choc ni dommage apparent.Plusieurs tentatives de dépannage ont été effectuées sans succès :. L’utilisateur précise également utiliser une configuration double SIM, avec deux opérateurs distincts — aucun des deux ne fonctionnant — ce qui tend à exclure une panne liée au réseau ou à un fournisseur spécifique.Ce faisceau d’indices oriente clairement vers une, en raison de procédures de tests et de validation très strictes en usine. Toutefois, dans toute production à grande échelle,À ce stade,. Apple a historiquement pour habitude de remplacer les appareils présentant des comportements anormaux et de les récupérer pour analyse interne, en particulier lorsqu’il s’agit de technologies inédites.Ce premier retour terrain arrive à un moment clé.: le C1X est attendu dès le mois prochain dans l’iPhone 17e, tandis que les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le futur iPhone pliable devraient inaugurer leLes données de fiabilité issues des. Un passage obligé pour Apple, alors que la maîtrise complète de la chaîne cellulaire représente l’un des derniers grands chantiers technologiques de l’iPhone.