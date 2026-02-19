iPhone Air : un premier incident sur le modem 5G d’Apple
Quelques semaines après l’arrivée de son premier modem cellulaire conçu en interne, Apple fait face à un premier incident matériel (tout du moins rapporté publiquement).
L’iPhone Air inaugure le modem C1X, qui remplace les puces de Qualcomm — notamment le X75 utilisé sur toute la gamme iPhone 16. Cette transition est l’aboutissement de plusieurs années de travail, amorcé après le rachat par Apple des activités modem d’Intel en 2019.
Avec ses propres équipes d’ingénierie et un portefeuille de propriété intellectuelle désormais conséquent, Apple cherche à réduire sa dépendance à Qualcomm, tout en améliorant l’efficacité énergétique et l’intégration matérielle de ses iPhone.
L’incident a été initialement rapporté sur Reddit, dans un fil d’assistance repéré par Wccftech. L’utilisateur, connu sous le pseudonyme itstheskylion, explique s’être réveillé pour constater que son iPhone Air n’affichait plus aucun signal cellulaire.
Selon son témoignage, l’appareil n’affichait aucune barre réseau et les outils de diagnostic faisaient état d’un problème matériel au niveau du modem. Le téléphone aurait été utilisé avec une coque depuis l’achat, sans choc ni dommage apparent.
Plusieurs tentatives de dépannage ont été effectuées sans succès : redémarrage, réinitialisation logicielle, remise à zéro des réglages réseau. L’utilisateur précise également utiliser une configuration double SIM, avec deux opérateurs distincts — aucun des deux ne fonctionnant — ce qui tend à exclure une panne liée au réseau ou à un fournisseur spécifique.
Ce faisceau d’indices oriente clairement vers une défaillance matérielle du baseband, plutôt qu’un problème logiciel ou d’infrastructure.
Les pannes de modem restent rares sur les smartphones modernes, en raison de procédures de tests et de validation très strictes en usine. Toutefois, dans toute production à grande échelle, un faible taux de défauts matériels est statistiquement inévitable.
À ce stade, rien n’indique un problème de fiabilité généralisé du C1X. Apple a historiquement pour habitude de remplacer les appareils présentant des comportements anormaux et de les récupérer pour analyse interne, en particulier lorsqu’il s’agit de technologies inédites.
Ce premier retour terrain arrive à un moment clé. Apple s’apprête à étendre l’utilisation de ses modems maison : le C1X est attendu dès le mois prochain dans l’iPhone 17e, tandis que les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le futur iPhone pliable devraient inaugurer le modem C2, de nouvelle génération.
Les données de fiabilité issues des premiers déploiements du C1 et du C1X seront donc scrutées de très près en interne. Un passage obligé pour Apple, alors que la maîtrise complète de la chaîne cellulaire représente l’un des derniers grands chantiers technologiques de l’iPhone.
Le C1X, une étape stratégique pour Apple
Une panne documentée sur Reddit
Aucun lien avec l’opérateur ou la configuration
Un cas isolé, pour l’instant
Une surveillance accrue pour les prochaines générations
