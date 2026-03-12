Realme ouvre les précommandes de la série 16 Pro en France à partir de 399 euros

On en dit quoi ?



Sur le papier, realme propose un rapport qualité-prix qui va donner du fil à retordre aux autres milieux de gamme du moment. Le 16 Pro+ avec son téléobjectif périscopique 3,5x à moins de 550 euros en offre de lancement, c'est quand même agressif. La batterie de 7 000 mAh et les 5 ans de mises à jour Android sont aussi de bons arguments. Le 16 Pro à 399 euros en lancement est bien placé aussi. On est d'ailleurs en train de vous en préparer un petit test sur Mac4Ever, on vous en reparlera donc très vite !