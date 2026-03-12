Realme ouvre les précommandes de la série 16 Pro en France à partir de 399 euros
Realme lance sa série 16 Pro en Europe avec deux modèles, le 16 Pro et le 16 Pro+. Au programme : un capteur photo de 200 MP, des batteries de 6 500 et 7 000 mAh, une certification IP69K, et des prix de lancement qui démarrent à 399 euros. Les précommandes sont ouvertes chez Boulanger et Amazon, avec une disponibilité générale fixée au 17 mars. Les offres de lancement courent jusqu'au 31 mars.
Realme revient donc sur le segment du milieu de gamme avec deux smartphones qui misent sur la photo et l'autonomie. Le 16 Pro embarque un capteur principal de 200 MP avec stabilisation optique, accompagné d'un ultra grand-angle de 8 MP. Il tourne avec un MediaTek Dimensity 7300-Max, 8 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage. L'écran est un AMOLED de 6,8 pouces en 144 Hz, et la batterie grimpe à 6 500 mAh avec une charge rapide à 45 W. Les deux modèles sont certifiés IP69K, et realme promet 5 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité.
Le 16 Pro+, lui, monte d'un cran. On passe au Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm, avec 8 ou 12 Go de RAM. Le bloc photo ajoute un téléobjectif périscopique de 50 MP avec zoom optique 3,5x et un ultra grand-angle de 8 MP en plus du capteur principal de 200 MP. La batterie passe à 7 000 mAh avec charge rapide 80 W. Le design a été travaillé avec Naoto Fukasawa, un designer japonais plutôt connu, et l'écran est protégé par un Gorilla Glass 7i.
Le realme 16 Pro démarre à 429,99 euros en 8 + 256 Go, avec un prix de lancement à 399,99 euros. La version 8 + 512 Go est à 479,99 euros, ramenée à 439,99 euros avec un chargeur rapide offert. Les précommandes sont ouvertes chez Boulanger.
Le 16 Pro+ est affiché à 529,99 euros en 8 + 256 Go, avec un tarif de lancement à 479,99 euros qui inclut des Buds Clip et un chargeur 80 W offerts. La version 12 + 512 Go passe à 599,99 euros, ramenée à 549,99 euros chez Boulanger. Les offres de lancement sont valables jusqu'au 31 mars, et la disponibilité générale est fixée au 17 mars chez tous les revendeurs partenaires.
Sur le papier, realme propose un rapport qualité-prix qui va donner du fil à retordre aux autres milieux de gamme du moment. Le 16 Pro+ avec son téléobjectif périscopique 3,5x à moins de 550 euros en offre de lancement, c'est quand même agressif. La batterie de 7 000 mAh et les 5 ans de mises à jour Android sont aussi de bons arguments. Le 16 Pro à 399 euros en lancement est bien placé aussi. On est d'ailleurs en train de vous en préparer un petit test sur Mac4Ever, on vous en reparlera donc très vite !
