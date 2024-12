Realme 14 Pro+ : le smartphone qui change de couleur selon la température

RealMe 13 Pro Plus

Une coque thermosensible

Unique Pearl Design

RealMe 13 Pro Plus

Des specs solides

RealMe 13 Pro Plus

La photo nocturne en avant

MagicGlow

Le Realme 14 Pro+ a donc la particularité d’avoir son dos d’une teinte. Blanche au départ, elle devient bleue lorsque la température descend sous les 16°C. Ce phénomène est rendu possible grâce à des pigments thermochromiques intégrés dans des microcapsules. Realme prévient quand même que cette transformation n’est pas éternelle : l’exposition aux UV diminue l’effet au bout d’un an environ.Au-delà de sa coque intrigante, le Realme 14 Pro+ affiche un écran incurvé sur quatre côtés avec des bordures fines de 1,6 mm et un ratio écran-corps de 93,8 %.Côté performances, on retrouve le processeur Snapdragon 7s Gen 3, accompagné de l’interface Realme UI 6.0.Pour la photographie, le 14 Pro+ est équipé d’un module circulaire avec trois capteurs, dont un téléobjectif périscopique. Realme a également intégré un triple flash, conçu pour améliorer les portraits en basse lumière. Les détails précis des capteurs n’ont pas été révélés, mais le positionnement de ce modèle laisse espérer de bonnes performances dans ce domaine.Le prix et la disponibilité n’ont pas encore été communiqués. La version précédente, le Realme 13 Pro+, se trouve autour des 430 euros selon les revendeurs.