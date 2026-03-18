iPhone 17 Pro : l'iPhone Unibody !

Outre la dernière génération de technologies sans fil, la puce N1 améliore les performances et la fiabilité de fonctionnalités telles que le point d'accès personnel et AirDrop.

Résistant et mieux refroidi

claque

Photo et vidéo améliorées

Cupertino présente son nouvel iPhone 17 Pro comme étant(un terme déjà utilisé par le passé pour les MacBook), fait d'un seul bloc d'aluminium (bye bye le titane). Autre nouveauté, la zone des caméras intègre désormais les antennes. La dalle OLED Super Retina XDR Display (ProMotion avec un taux de rafraichissement variable de 1 Hz à 120 Hz et le mode toujours allumé) offre quant à elle une luminosité atteignant 3 000 kits en extérieur et profite d'une protection améliorée grâce au Ceramic Shield 2.L'iPhone 17 Pro embarque(6 cœurs CPU et 6 cœurs GPU, soit un de plus que l'iPhone Air, égalment équipé de l'A19 Pro) ainsi qu'qui permettra peut-être de mieux résister aux grandes chaleurs lors d'un usage intensif. Apple annonce d'ailleurs des performances soutenues 40% supérieures par rapport à l'iPhone 16 Pro., qui prend également le Bluetooth 6 et Thread.Apple inside sur, un point qui peut s'avérer intéressants pour les plus courageux qui ne protègent pas ces appareils extrêmement coûteux avec une coque. Notons que, bien plus résistant selon le constructeur.Enfin, la nouvelle forme de la zone des caméras a permis de gagner de l'espace pour la batterie, permettant. Ce chiffre, cela fait de quoi tenir pour une saison entière d'une série, mais nous vérifierons l'autonomie avec un usage plus courant afin de nous faire une idée des avancées sur ce point).Apple soigne comme chaque année les capacités en photo et vidéo de ses modèles haut de gamme et équipe ses iPhone 17 Pro de. Le zoom grimpe à 4x (100mm) et même 8x(200mm), 4x sur le capteur principal (zoom dans le capteur) et 8x sur le zoom optique ! Cupertino précise que le capteur du zoom est 56% plus large. La caméra 18 MP avant propose des enregistrements stabilisés en 4K HDR, et le mode Cadre centré (permettant de conserver le sujet dans le champ). Il sera également envisageable de filmer simultanément avec les caméras avant et arrière grâce à la fonction Dual Capture.L'iPhone 17 Pro est capable de filmer enoffrant ainsi un format intéressant pour la post production, pris en charge par Final Cut Camera et Black Magic Camera (prise en charge de Genlock pour la Synchro). Les formats Dolby Vision HDR, 4K120, ProRes Los et ACES sont également de la partie.