Apple brevète une coque pour transformer l'iPhone en terminal satellite à haut débit

On en dit quoi ?



L'idée d'une coque qui transforme un iPhone en mini-terminal Starlink, c'est quand même bien sympa et un peu futuriste comme on aime. Mais bon, entre un brevet Apple et un produit en rayon, il y a souvent un monde, on le sait bien. Mais quand on voit à quelle vitesse le satellite progresse ces derniers mois, on se dit que ça finira par arriver d'une manière ou d'une autre. Pouvoir capter du vrai Internet en pleine randonnée dans la pampa, juste avec une coque sur votre iPhone, ça serait quand même pas mal.