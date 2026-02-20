Apple brevète une coque pour transformer l'iPhone en terminal satellite à haut débit
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a déposé un brevet décrivant une coque capable de faire office d'antenne satellite pour l'iPhone et l'iPad. L'accessoire embarquerait un panneau pivotant équipé d'une antenne, capable de se connecter à plusieurs satellites en même temps et de suivre leur déplacement. De quoi aller bien au-delà du simple SOS d'urgence proposé depuis l'iPhone 14.
Le brevet, déposé en 2024 et repéré par AppleInsider, s'intitule « Electronic Device and Case with Satellite Communication Capabilities ». Le principe est assez simple : une coque amovible dont le panneau arrière est monté sur un pivot. En position ouverte, ce panneau se place quasiment à l'horizontale pour capter les signaux satellites sans être gêné par la main de l'utilisateur. Apple y intègre une antenne à réseau phasé, le même type de technologie que Starlink utilise dans ses terminaux, avec plusieurs émetteurs et récepteurs capables de se connecter à tout un groupe de satellites et de suivre leur déplacement.
L'antenne satellite intégrée à l'iPhone a une surface très limitée et une puissance faible, ce qui explique le débit très réduit du mode satellite actuel. Avec cette coque, la surface d'antenne est bien plus grande et le signal n'est plus bloqué par la main. Côté alimentation, la version iPhone embarquerait sa propre batterie pour fonctionner de manière autonome. Pour l'iPad, Apple prévoit d'utiliser le Smart Connector pour alimenter directement l'accessoire. En gros, si vous êtes en randonnée ou dans une zone blanche, vous pourriez avoir un vrai accès Internet par satellite et pas juste un SOS.
Rappelons quand même qu'Apple dépose des milliers de brevets chaque année, et que la grande majorité ne donne jamais rien de concret. Ce dépôt montre qu'Apple a exploré cette piste, pas forcément qu'on verra cette coque en magasin. En parallèle, le modem C2 attendu dans l'iPhone 18 Pro devrait apporter le support du NR-NTN, une norme qui permet la 5G par satellite. Apple pourrait donc envisager deux approches : un accès satellite basique intégré à l'iPhone pour les urgences, et un accès haut débit en option pour ceux qui en ont besoin.
L'idée d'une coque qui transforme un iPhone en mini-terminal Starlink, c'est quand même bien sympa et un peu futuriste comme on aime. Mais bon, entre un brevet Apple et un produit en rayon, il y a souvent un monde, on le sait bien. Mais quand on voit à quelle vitesse le satellite progresse ces derniers mois, on se dit que ça finira par arriver d'une manière ou d'une autre. Pouvoir capter du vrai Internet en pleine randonnée dans la pampa, juste avec une coque sur votre iPhone, ça serait quand même pas mal.
Une coque pas comme les autres
Ce que ça changerait concrètement
Un brevet, pas un produit
On en dit quoi ?
