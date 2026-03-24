OnePlus bientôt mort en Europe et aux États-Unis ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Selon plusieurs sources concordantes, OnePlus pourrait purement et simplement disparaître des marchés européens et nord-américains dans le courant de l'année. OPPO, sa maison mère, aurait déjà commencé à annuler la gamme de produits 2026 et envisagerait de remplacer la marque par realme dans ces pays.
Le leaker Yogesh Brar a été le premier à lancer l'alerte sur X. Peu après, Android Headlines a publié un rapport bien plus détaillé : OPPO aurait pris la décision d'annuler l'ensemble de la gamme OnePlus 2026 pour l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis. La marque quitterait ces marchés dans les mois qui viennent. En remplacement, c'est realme qui prendrait le relais, une autre filiale de BBK Electronics, le conglomérat chinois qui chapeaute aussi OPPO et vivo. La Chine ne serait pas touchée. L'Inde resterait un marché actif, mais recentré sur l'entrée et le milieu de gamme. Bref, la stratégie premium que OnePlus tente de pousser en Occident depuis deux ans serait abandonnée.
Les livraisons mondiales de OnePlus ont chuté de plus de 20 % en 2024, passant d'environ 17 millions à quelque chose entre 13 et 14 millions d'unités. La part de marché mondiale tourne autour de 1,1 %. Pendant ce temps, OPPO a progressé de 2,8 %. Du coup, la question se pose : pourquoi maintenir deux marques quand l'une cannibalise l'autre sans vraiment performer ?
Le siège aux USA a fermé au printemps 2024. Il ne reste visiblement que quelques salariés en Californie. En Europe, les équipes locales ont quasiment disparu en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Il faut aussi dire que le positionnement tarifaire a complètement dérivé avec des produits de plus en plus chers.
Précisons quand même que la marque a répondu à ses suppositions, en qualifiant ces informations de fausses et non vérifiées. Sauf que voilà : ce démenti vient du siège, pas des divisions américaine ou européenne. Il n'y a eu aucune communication locale sur cette question, et aucun produit n'est prévu pour 2026.
Le problème c'est surtout pour les utilisateurs actuels, qui comment à s'inquiéter du suivi logiciel et du SAV de leurs smartphones. Si la marque quitte effectivement ces territoires, quid des mises à jour promises ? Pour l'instant, silence radio.
OnePlus a longtemps été la marque préférée des passionnés, celle qui bousculait les codes avec des smartphones haut de gamme à prix agressif. Cette époque est visiblement révolue. À presque 1 000 euros le flagship et sans présence commerciale sérieuse en Occident, la marque n'a plus grand-chose à offrir face à la concurrence. OnePlus est déjà un fantôme sur nos marchés, et ça, même le plus beau démenti du monde n'y changera rien.
Des rumeurs insistantes et un rapport accablant
Le leaker Yogesh Brar a été le premier à lancer l'alerte sur X. Peu après, Android Headlines a publié un rapport bien plus détaillé : OPPO aurait pris la décision d'annuler l'ensemble de la gamme OnePlus 2026 pour l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis. La marque quitterait ces marchés dans les mois qui viennent. En remplacement, c'est realme qui prendrait le relais, une autre filiale de BBK Electronics, le conglomérat chinois qui chapeaute aussi OPPO et vivo. La Chine ne serait pas touchée. L'Inde resterait un marché actif, mais recentré sur l'entrée et le milieu de gamme. Bref, la stratégie premium que OnePlus tente de pousser en Occident depuis deux ans serait abandonnée.
Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes
Les livraisons mondiales de OnePlus ont chuté de plus de 20 % en 2024, passant d'environ 17 millions à quelque chose entre 13 et 14 millions d'unités. La part de marché mondiale tourne autour de 1,1 %. Pendant ce temps, OPPO a progressé de 2,8 %. Du coup, la question se pose : pourquoi maintenir deux marques quand l'une cannibalise l'autre sans vraiment performer ?
Le siège aux USA a fermé au printemps 2024. Il ne reste visiblement que quelques salariés en Californie. En Europe, les équipes locales ont quasiment disparu en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Il faut aussi dire que le positionnement tarifaire a complètement dérivé avec des produits de plus en plus chers.
OnePlus dément
Précisons quand même que la marque a répondu à ses suppositions, en qualifiant ces informations de fausses et non vérifiées. Sauf que voilà : ce démenti vient du siège, pas des divisions américaine ou européenne. Il n'y a eu aucune communication locale sur cette question, et aucun produit n'est prévu pour 2026.
Le problème c'est surtout pour les utilisateurs actuels, qui comment à s'inquiéter du suivi logiciel et du SAV de leurs smartphones. Si la marque quitte effectivement ces territoires, quid des mises à jour promises ? Pour l'instant, silence radio.
On en dit quoi ?
OnePlus a longtemps été la marque préférée des passionnés, celle qui bousculait les codes avec des smartphones haut de gamme à prix agressif. Cette époque est visiblement révolue. À presque 1 000 euros le flagship et sans présence commerciale sérieuse en Occident, la marque n'a plus grand-chose à offrir face à la concurrence. OnePlus est déjà un fantôme sur nos marchés, et ça, même le plus beau démenti du monde n'y changera rien.