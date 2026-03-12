Apple et Samsung à égalité sur le marché des smartphones
Apple et Samsung se sont retrouvés à égalité en tête de la production mondiale de smartphones en 2025, selon un nouveau rapport du cabinet d’analyse TrendForce. Les deux groupes auraient chacun produit près de 240 millions de smartphones au cours de l’année.
Une année portée par la Chine et les nouveaux modèles
TrendForce explique que le marché des smartphones a connu une dynamique différente selon les périodes de l’année. La première moitié de 2025 a bénéficié des programmes de subventions mis en place par le gouvernement chinois, qui ont stimulé la demande sur le marché local. La seconde moitié de l’année, elle, a été portée par le cycle habituel de lancements de nouveaux smartphones haut de gamme, période traditionnellement la plus active pour l’industrie.
L’iPhone 17 booste la production d’Apple
Pour Apple, la fin d’année a été particulièrement dynamique avec l’arrivée de la gamme iPhone 17. Selon TrendForce, la production de smartphones d’Apple a bondi de plus de 50 % d’un trimestre à l’autre au quatrième trimestre 2025, portée par la forte demande pour les nouveaux modèles.
Le cabinet souligne également que la série iPhone 17 a bénéficié d’un positionnement tarifaire bien calibré, ce qui a contribué à de solides performances sur le marché. Il estime par ailleurs qu’une politique de prix plus agressive en 2026 pourrait permettre à Apple de maintenir ce rythme de production et de ventes.
Des coûts en hausse pour toute l’industrie
Malgré ces bons résultats, les perspectives pour l’ensemble du secteur pourraient être plus compliquées en 2026. Le cabinet prévoit une hausse importante du coût de production des smartphones, notamment en raison de la flambée des prix de la mémoire.
Dans ces conditions, la production mondiale de smartphones pourrait chuter d’au moins 10 % en 2026, pour atteindre environ 1,135 milliard d’unités. Les fabricants pourraient alors devoir choisir entre augmenter les prix de vente pour préserver leurs marges ou réduire certaines caractéristiques techniques afin de maintenir les volumes de vente. Les smartphones d’entrée de gamme devraient être les plus touchés par ces hausses de coûts.
Xiaomi et OPPO complètent le podium élargi
Derrière Apple et Samsung, plusieurs fabricants chinois continuent de jouer un rôle majeur dans l’industrie. Xiaomi (avec Redmi et POCO) arrive en troisième position avec près de 170 millions d’unités produites et OPPO (incluant OnePlus et Realme) se classe quatrième avec 143 millions de smartphones
Le classement se poursuit avec Vivo à la cinquième place et Transsion (TECNO, Infinix et itel) en sixième position. Ce dernier groupe aurait toutefois réduit sa production en fin d’année face à un ralentissement de la demande sur certains marchés émergents.
Honor occupe la septième place après avoir accéléré sa production en fin d’année, tandis que Lenovo (qui inclut Motorola) se classe huitième avec environ 61 millions de smartphones produits en 2025.
Qu'en penser ?
Cette égalité entre Apple et Samsung illustre la rivalité toujours intense entre les deux géants du smartphone. Si Apple a bénéficié d’une forte dynamique grâce à la sortie de l’iPhone 17, l’ensemble du secteur pourrait toutefois connaître un ralentissement en 2026 sous l’effet de la hausse des coûts des composants. Dans ce contexte plus incertain, la stratégie tarifaire et les choix technologiques des fabricants pourraient jouer un rôle clé pour maintenir la demande.