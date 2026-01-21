OnePlus dément sa fermeture proche, mais les chiffres sont inquiétants
Par Vincent Lautier - Publié le
Un rapport, devenu vira, est relayé depuis quelques jours, et assure que OnePlus va mettre la clé sous la porte. Le CEO de la branche indienne de la marque a répondu publiquement pour calmer le jeu. Sauf que les difficultés, elles, sont visiblement bien réelles.
Tout est parti d'un rapport d'Android Headlines publié le 20 janvier. Le média américain y affirme que OnePlus était en train d'être complètement démantelé par sa maison mère OPPO, en s'appuyant sur des sources internes anonymes et des données d'analystes. Du coup, la panique s'est répandue assez vite chez les utilisateurs : qu'allait-il advenir des mises à jour logicielles et du service après-vente ?
Robin Liu, CEO de OnePlus Inde, a réagi dès le lendemain sur X. Sa déclaration est claire : les rumeurs sont fausses, les opérations continuent normalement. Il a aussi poussé une petite colère, en râlant du fait que les gens relayent des informations inexactes au lieu de consulter les sources officielles. OnePlus USA a d'ailleurs enchaîné derrière en rassurant les utilisateurs, et en garantissant le support après-vente et les mises à jour logicielles.
Ces réponses se veulent rassurantes, mais les problèmes de fond de la marque ne disparaissent pas pour autant. Les ventes de OnePlus ont fortement baissé, de 20 % en 2024, et sont passées de 17 millions d'unités à moins de 14 millions. Et c'est encore plus violent en Inde, marché historique de la marque : la part de marché sur le segment premium est passée de 21 % à 6 %, avec la fermeture de 4 500 points de vente.
En parallèle, les bureaux américains et européens ont été fermés ou réduits à peau de chagrin. L'équipe nord-américaine compterait désormais moins de 15 personnes. Des projets ont aussi été annulés, comme le OnePlus Open 2 ou un smartphone compact qui était dans les tuyaux. Autant dire que la restructuration est bel et bien en cours, même si on ne parle pas de fermeture.
Ce qui se dessine en fait, c'est une intégration plus avancé dans le giron d'OPPO. La marque resterait présent, mais avec beaucoup moins d'autonomie qu'avant. Souvenez-vous, OPPO avait investi 14 milliards de dollars en 2022 pour relancer OnePlus, et visiblement l'heure est désormais venue de centraliser les opérations pour mieux contrôler les coûts.
Pour les utilisateurs actuels, pas de panique a priori, les mises à jour continuent, le SAV aussi. Mais l'identité particulière qui avait fait le succès de OnePlus, ce petit côté challenger qui bousculait les codes, risque de s'effacer avec le temps. La marque ne ferme pas, mais elle risque de change en profondeur.
C'est un peu triste de voir OnePlus en arriver là. Il y a quelques années, c'était la marque qui faisait trembler les géants avec des flagships killers à prix dingues, et une stratégie marketing qui cassait les codes. Aujourd'hui, la réalité des chiffres est un peu brutale. Le démenti de Robin Liu est rassurant sur le court terme, mais bon, quand on voit l'ampleur des restructurations, difficile de ne pas s'inquiéter pour la suite. OnePlus ne meurt pas, mais devient une marque comme les autres dans le portefeuille OPPO.
Une réponse officielle est arrivée rapidement, mais
Tout est parti d'un rapport d'Android Headlines publié le 20 janvier. Le média américain y affirme que OnePlus était en train d'être complètement démantelé par sa maison mère OPPO, en s'appuyant sur des sources internes anonymes et des données d'analystes. Du coup, la panique s'est répandue assez vite chez les utilisateurs : qu'allait-il advenir des mises à jour logicielles et du service après-vente ?
Robin Liu, CEO de OnePlus Inde, a réagi dès le lendemain sur X. Sa déclaration est claire : les rumeurs sont fausses, les opérations continuent normalement. Il a aussi poussé une petite colère, en râlant du fait que les gens relayent des informations inexactes au lieu de consulter les sources officielles. OnePlus USA a d'ailleurs enchaîné derrière en rassurant les utilisateurs, et en garantissant le support après-vente et les mises à jour logicielles.
Mais ça va pas fort
Ces réponses se veulent rassurantes, mais les problèmes de fond de la marque ne disparaissent pas pour autant. Les ventes de OnePlus ont fortement baissé, de 20 % en 2024, et sont passées de 17 millions d'unités à moins de 14 millions. Et c'est encore plus violent en Inde, marché historique de la marque : la part de marché sur le segment premium est passée de 21 % à 6 %, avec la fermeture de 4 500 points de vente.
En parallèle, les bureaux américains et européens ont été fermés ou réduits à peau de chagrin. L'équipe nord-américaine compterait désormais moins de 15 personnes. Des projets ont aussi été annulés, comme le OnePlus Open 2 ou un smartphone compact qui était dans les tuyaux. Autant dire que la restructuration est bel et bien en cours, même si on ne parle pas de fermeture.
Un avenir sous la coupe d'OPPO
Ce qui se dessine en fait, c'est une intégration plus avancé dans le giron d'OPPO. La marque resterait présent, mais avec beaucoup moins d'autonomie qu'avant. Souvenez-vous, OPPO avait investi 14 milliards de dollars en 2022 pour relancer OnePlus, et visiblement l'heure est désormais venue de centraliser les opérations pour mieux contrôler les coûts.
Pour les utilisateurs actuels, pas de panique a priori, les mises à jour continuent, le SAV aussi. Mais l'identité particulière qui avait fait le succès de OnePlus, ce petit côté challenger qui bousculait les codes, risque de s'effacer avec le temps. La marque ne ferme pas, mais elle risque de change en profondeur.
On en dit quoi ?
C'est un peu triste de voir OnePlus en arriver là. Il y a quelques années, c'était la marque qui faisait trembler les géants avec des flagships killers à prix dingues, et une stratégie marketing qui cassait les codes. Aujourd'hui, la réalité des chiffres est un peu brutale. Le démenti de Robin Liu est rassurant sur le court terme, mais bon, quand on voit l'ampleur des restructurations, difficile de ne pas s'inquiéter pour la suite. OnePlus ne meurt pas, mais devient une marque comme les autres dans le portefeuille OPPO.