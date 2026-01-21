OnePlus dément sa fermeture proche, mais les chiffres sont inquiétants

On en dit quoi ?



C'est un peu triste de voir OnePlus en arriver là. Il y a quelques années, c'était la marque qui faisait trembler les géants avec des flagships killers à prix dingues, et une stratégie marketing qui cassait les codes. Aujourd'hui, la réalité des chiffres est un peu brutale. Le démenti de Robin Liu est rassurant sur le court terme, mais bon, quand on voit l'ampleur des restructurations, difficile de ne pas s'inquiéter pour la suite. OnePlus ne meurt pas, mais devient une marque comme les autres dans le portefeuille OPPO.