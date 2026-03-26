La navigation web plus rapide sur Android que sur iPhone ? Google le pense !
Par Laurence - Publié le
Google passe à l’offensive sur le terrain des performances web. Il affirme que les derniers smartphones Android sont désormais les plus rapides pour naviguer sur Internet, avec des gains significatifs sur plusieurs benchmarks clés.
Selon Google, les nouveaux appareils Android dominent désormais des tests comme Speedometer et LoadLine, deux références pour mesurer la réactivité et la vitesse d’affichage des pages web.
Le benchmark Speedometer évalue la fluidité des interactions au niveau de la navigation, du défilement ou de la saisie. Plus le score est élevé, plus l'expérience est sensé être fluide et réactive.
De son côté, LoadLine simule le chargement complet d’un site, depuis le clic jusqu’à l’affichage. Sur ce test, certains smartphones Android afficheraient des performances jusqu’à 47 % supérieures à celles d’autres plateformes mobiles — sous-entendu... iOS évidemment.
Google attribue ces progrès à une approche d'intégration verticale, combinant matériel, logiciel et navigateur. Il explique avoir travaillé étroitement avec ses partenaires pour optimiser le moteur de rendu Chrome, la gestion des tâches et les interactions entre hardware et software. Ainsi, certaines machines haut de gamme enregistrent des gains de 20 à 60 % sur un an.
Dans la pratique, ces améliorations se traduisent par des pages web 4 à 6 % plus rapides à charger ou une réactivité de 6 à 9 % supérieure. Des chiffres moins spectaculaires que les benchmarks, mais suffisants pour améliorer la sensation de fluidité au quotidien. Et surtout permettre aux utilisateurs de le ressentir.
Même si Google ne cite pas explicitement Apple, la comparaison vise clairement iOS. Apple a longtemps été en tête sur ce terrain, notamment grâce à l’optimisation de son moteur WebKit. Mais Android semble désormais rattraper — voire dépasser — son rival sur certains usages.
Avec ces nouveaux records, Google tente de reprendre l’avantage dans la guerre des performances mobiles. Si les gains restent modestes pour l’utilisateur, ils traduisent une tendance de fond : Android devient de plus en plus compétitif, y compris sur des domaines historiquement dominés par Apple. Reste à voir si ces progrès se confirment dans l’usage réel… et sur l’ensemble des appareils.
Des performances en nette hausse sur les benchmarks
Selon Google, les nouveaux appareils Android dominent désormais des tests comme Speedometer et LoadLine, deux références pour mesurer la réactivité et la vitesse d’affichage des pages web.
Le benchmark Speedometer évalue la fluidité des interactions au niveau de la navigation, du défilement ou de la saisie. Plus le score est élevé, plus l'expérience est sensé être fluide et réactive.
De son côté, LoadLine simule le chargement complet d’un site, depuis le clic jusqu’à l’affichage. Sur ce test, certains smartphones Android afficheraient des performances jusqu’à 47 % supérieures à celles d’autres plateformes mobiles — sous-entendu... iOS évidemment.
Une optimisation poussée
Google attribue ces progrès à une approche d'intégration verticale, combinant matériel, logiciel et navigateur. Il explique avoir travaillé étroitement avec ses partenaires pour optimiser le moteur de rendu Chrome, la gestion des tâches et les interactions entre hardware et software. Ainsi, certaines machines haut de gamme enregistrent des gains de 20 à 60 % sur un an.
Dans la pratique, ces améliorations se traduisent par des pages web 4 à 6 % plus rapides à charger ou une réactivité de 6 à 9 % supérieure. Des chiffres moins spectaculaires que les benchmarks, mais suffisants pour améliorer la sensation de fluidité au quotidien. Et surtout permettre aux utilisateurs de le ressentir.
Même si Google ne cite pas explicitement Apple, la comparaison vise clairement iOS. Apple a longtemps été en tête sur ce terrain, notamment grâce à l’optimisation de son moteur WebKit. Mais Android semble désormais rattraper — voire dépasser — son rival sur certains usages.
Qu'en penser ?
Avec ces nouveaux records, Google tente de reprendre l’avantage dans la guerre des performances mobiles. Si les gains restent modestes pour l’utilisateur, ils traduisent une tendance de fond : Android devient de plus en plus compétitif, y compris sur des domaines historiquement dominés par Apple. Reste à voir si ces progrès se confirment dans l’usage réel… et sur l’ensemble des appareils.