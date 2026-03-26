La navigation web plus rapide sur Android que sur iPhone ? Google le pense !

Qu'en penser ?



Avec ces nouveaux records, Google tente de reprendre l’avantage dans la guerre des performances mobiles. Si les gains restent modestes pour l’utilisateur, ils traduisent une tendance de fond : Android devient de plus en plus compétitif, y compris sur des domaines historiquement dominés par Apple. Reste à voir si ces progrès se confirment dans l’usage réel… et sur l’ensemble des appareils.