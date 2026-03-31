Free Max : un forfait mobile illimité dans 135 pays pour 29,99€

Qu'en penser ?



Avec cette nouvelle offre, Free tente clairement de reprendre l’initiative sur le marché mobile. Après avoir révolutionné le fixe avec la Freebox puis le mobile avec ses forfaits à bas prix, l’opérateur veut désormais imposer un nouveau standard : l’illimité global, sans frontières. Mais la vraie question est de savoir si cette stratégie suffira à relancer la machine commerciale face à des concurrents qui ont, eux aussi, fortement enrichi leurs offres ces dernières années.