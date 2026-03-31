Free Max : un forfait mobile illimité dans 135 pays pour 29,99€
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Free repart à l’offensive. Après avoir été distancé par Orange et Bouygues Telecom sur le recrutement mobile en 2025, l’opérateur de Xavier Niel dévoile une nouvelle offre ambitieuse : Free Max, un forfait à 29,99 € par mois avec data illimitée… y compris à l’international.
Free Mobile
Présenté comme une
Dans le détail, Free évoque une trentaine de pays en Amérique, plus d’une dizaine en Afrique et au Moyen-Orient ainsi que l’ensemble de l’Europe (Suisse incluse). Cette proposition se veut donc particulièrement attractive sur un point clé : la fin des frais d’itinérance dans une grande partie du monde.
Si les forfaits très généreux en data ne sont pas nouveaux, Free mise sur une tendance de fond : la consommation mobile continue de progresser. En moyenne, les Français consomment aujourd’hui moins de 20 Go par mois selon l’Arcep. Mais pour Free, cette moyenne masque une réalité plus dynamique : les usages explosent, avec des utilisateurs connectés en permanence, notamment sur les réseaux sociaux, la vidéo et les services cloud.
La deuxième bascule stratégique est encore plus intéressante : le smartphone devient une connexion principale à domicile. En effet, le mobile remplace peu à peu la box chez certains utilisateurs. Free souligne notamment que 15 % des 25-39 ans n’ont plus d’accès fixe et qu'ils utilisent exclusivement leur forfait mobile, via le partage de connexion. Or, cette tendance serait en forte accélération depuis 2024, et pousserait les opérateurs à repenser leurs offres (et à justifier de plus grosses enveloppes de données).
Enfin Free mise aussi sur un autre levier : les usages à l’étranger. En 2025, 37,5 millions de déplacements internationaux ont été réalisés par les Français mais 80 % des voyageurs coupent leur data hors Europe. La raison est simple : les frais d’itinérance restent élevés dans de nombreuses zones. Avec Free Max, l’opérateur cherche à lever ce frein en proposant une enveloppe illimitée dans 135 pays, ce qui pourrait séduire les voyageurs.
Avec cette nouvelle offre, Free tente clairement de reprendre l’initiative sur le marché mobile. Après avoir révolutionné le fixe avec la Freebox puis le mobile avec ses forfaits à bas prix, l’opérateur veut désormais imposer un nouveau standard : l’illimité global, sans frontières. Mais la vraie question est de savoir si cette stratégie suffira à relancer la machine commerciale face à des concurrents qui ont, eux aussi, fortement enrichi leurs offres ces dernières années.
Free Mobile
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Un forfait illimité en France et dans 135 pays
Présenté comme une
troisième révolution mobile, Free Max marque une nouvelle étape dans la stratégie de l’opérateur. L’offre inclut internet mobile illimité en France, des data sans surcoût dans 135 destinations et une couverture sur les 5 continents.
Dans le détail, Free évoque une trentaine de pays en Amérique, plus d’une dizaine en Afrique et au Moyen-Orient ainsi que l’ensemble de l’Europe (Suisse incluse). Cette proposition se veut donc particulièrement attractive sur un point clé : la fin des frais d’itinérance dans une grande partie du monde.
Une réponse à l’évolution des usages
Si les forfaits très généreux en data ne sont pas nouveaux, Free mise sur une tendance de fond : la consommation mobile continue de progresser. En moyenne, les Français consomment aujourd’hui moins de 20 Go par mois selon l’Arcep. Mais pour Free, cette moyenne masque une réalité plus dynamique : les usages explosent, avec des utilisateurs connectés en permanence, notamment sur les réseaux sociaux, la vidéo et les services cloud.
La deuxième bascule stratégique est encore plus intéressante : le smartphone devient une connexion principale à domicile. En effet, le mobile remplace peu à peu la box chez certains utilisateurs. Free souligne notamment que 15 % des 25-39 ans n’ont plus d’accès fixe et qu'ils utilisent exclusivement leur forfait mobile, via le partage de connexion. Or, cette tendance serait en forte accélération depuis 2024, et pousserait les opérateurs à repenser leurs offres (et à justifier de plus grosses enveloppes de données).
Enfin Free mise aussi sur un autre levier : les usages à l’étranger. En 2025, 37,5 millions de déplacements internationaux ont été réalisés par les Français mais 80 % des voyageurs coupent leur data hors Europe. La raison est simple : les frais d’itinérance restent élevés dans de nombreuses zones. Avec Free Max, l’opérateur cherche à lever ce frein en proposant une enveloppe illimitée dans 135 pays, ce qui pourrait séduire les voyageurs.
Qu'en penser ?
Avec cette nouvelle offre, Free tente clairement de reprendre l’initiative sur le marché mobile. Après avoir révolutionné le fixe avec la Freebox puis le mobile avec ses forfaits à bas prix, l’opérateur veut désormais imposer un nouveau standard : l’illimité global, sans frontières. Mais la vraie question est de savoir si cette stratégie suffira à relancer la machine commerciale face à des concurrents qui ont, eux aussi, fortement enrichi leurs offres ces dernières années.
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