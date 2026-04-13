Apple perd son appel, Free Mobile fait plier ses contrats iPhone

On en dit quoi ?



Voir Apple se faire titiller comme ça par la justice française, c'est assez rare pour être souligné. Partout dans le monde, Apple a l'habitude de dicter ses règles et la voir obligée de modifier ses contrats sans délai, ça va leur faire un peu bizarre. Bon après on ne va pas se mentir, 17 millions d'euros, pour Apple, c'est une goutte d'eau. Mais le vrai coup dur, c'est le signal envoyé : en France, on n'hésite plus à s'attaquer aux géants américains quand leurs contrats vont trop loin. Reste à voir si d'autres opérateurs européens vont s'engouffrer dans la brèche.