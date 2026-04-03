Des Pin's non-officiels (mais très jolis) pour la WWDC 2026 et les 50 ans d'Apple

Des Pin's non-officiels pour la WWDC 2024

Depuis plus de 3 décennies, la WWDC (Worldwide Developers Conference) d'Apple est bien plus qu'une simple conférence technique. C'est un moment de rassemblement pour des milliers de développeurs, designers et créateurs du monde entier convergent chaque année en Californie pour partager une passion commune: construire l'avenir des technologies Apple.



Aujourd'hui, l'entrepreneur et ingénieur français Clément Sauvage annonce le lancement de WWDC Community Pins 2026, une collection de pins inspirés de la culture unique de la communauté Apple et des moments emblématiques de la WWDC.







Le projet est désormais



Une collection inspirée par la communauté Contrairement aux objets promotionnels classiques, ces pins ont été imaginés comme de véritables objets de collection. Chaque design rend hommage à un symbole ou un moment familier pour les développeurs Apple :



- Les coordonnées d'Apple Park, destination mythique pour les développeurs

- Swift 6, nouvelle étape majeure dans l'évolution du langage

- Apple Intelligence, la nouvelle génération d'lA sur les plateformes Apple

- Xcode et le développement moderne

- Et plusieurs références et clins d'œil que les passionnés de la marque et habitués reconnaîtront. C'est un moment de rassemblement pour des milliers de développeurs, designers et créateurs du monde entier convergent chaque année en Californie pour partager une passion commune: construire l'avenir des technologies Apple.Aujourd'hui, l'entrepreneur et ingénieur français Clément Sauvage annonce, une collection de pins inspirés de la culture unique de la communauté Apple et des moments emblématiques de la WWDC.Le projet est désormais disponible sur Kickstarter , ces pins ont été imaginés comme de véritables objets de collection. Chaque design rend hommage à un symbole ou un moment familier pour les développeurs Apple :k, destination mythique pour les développeurs, nouvelle étape majeure dans l'évolution du langage, la nouvelle génération d'lA sur les plateformes Appleet le développement moderne- Et plusieursque les passionnés de la marque et habitués reconnaîtront.

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La traditionnelle photo de famille des frenchies, ici de 2018 !

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Outre le volet social,, à coup de goodies, de t-shirts et même de Pin's, ces petits accessoires qui ont connu leur heure de gloire dans les années 90., qui campe devant la keynote presque chaque année (!),les années précédentes.Pour faciliter les échanges durant les différentes éditions, nous avions en effet mis en place depuis quelques temps déjà,. Derrière cette initiative, l'idée est -comme chaque année depuis 2009- de pouvoir vous retrouver virtuellement ou physiquement entre, et discuter des annonces., et histoire de garder un espritet de discuter des annonces, nous avons depuis quelques années, décidé