Des Pin's non-officiels (mais très jolis) pour la WWDC 2026 et les 50 ans d'Apple
Par Didier Pulicani - Publié le
Parmi les développeurs Apple, beaucoup sont nostalgiques des éditions en présentiel, notamment dans les années 2010, il régnait à l'époque une ambiance vraiment magique, beaucoup savaient que l'iPhone allait connaitre un succès planétaire.
Outre le volet social, Apple en profitait aussi pour offrir quelques petites attentions à ses invités, à coup de goodies, de t-shirts et même de Pin's, ces petits accessoires qui ont connu leur heure de gloire dans les années 90.
Clément Sauvage, qui campe devant la keynote presque chaque année (!), relance ses Pin's, qui avaient rencontré un certain succès les années précédentes.
Le prix est fixé dès 10€, ce qui est vraiment correct.
Cette idée des Pin's est d'ailleurs née de notre
Pour faciliter les échanges durant les différentes éditions, nous avions en effet mis en place depuis quelques temps déjà, un chan
Alors qu'une une grande partie de la communauté suivra à nouveau cet événement à distance, et histoire de garder un esprit
Pour vous inscrire, il suffit de nous contacter, en nous précisant votre e-mail, votre société (vos apps) et vos noms/prénoms.
Outre le volet social, Apple en profitait aussi pour offrir quelques petites attentions à ses invités, à coup de goodies, de t-shirts et même de Pin's, ces petits accessoires qui ont connu leur heure de gloire dans les années 90.
Des Pin's non-officiels pour la WWDC 2024
Clément Sauvage, qui campe devant la keynote presque chaque année (!), relance ses Pin's, qui avaient rencontré un certain succès les années précédentes.
Depuis plus de 3 décennies, la WWDC (Worldwide Developers Conference) d'Apple est bien plus qu'une simple conférence technique. C'est un moment de rassemblement pour des milliers de développeurs, designers et créateurs du monde entier convergent chaque année en Californie pour partager une passion commune: construire l'avenir des technologies Apple.
Aujourd'hui, l'entrepreneur et ingénieur français Clément Sauvage annonce le lancement de WWDC Community Pins 2026, une collection de pins inspirés de la culture unique de la communauté Apple et des moments emblématiques de la WWDC.
Le projet est désormais disponible sur Kickstarter.
Une collection inspirée par la communauté Contrairement aux objets promotionnels classiques, ces pins ont été imaginés comme de véritables objets de collection. Chaque design rend hommage à un symbole ou un moment familier pour les développeurs Apple :
- Les coordonnées d'Apple Park, destination mythique pour les développeurs
- Swift 6, nouvelle étape majeure dans l'évolution du langage
- Apple Intelligence, la nouvelle génération d'lA sur les plateformes Apple
- Xcode et le développement moderne
- Et plusieurs références et clins d'œil que les passionnés de la marque et habitués reconnaîtront.
Aujourd'hui, l'entrepreneur et ingénieur français Clément Sauvage annonce le lancement de WWDC Community Pins 2026, une collection de pins inspirés de la culture unique de la communauté Apple et des moments emblématiques de la WWDC.
Le projet est désormais disponible sur Kickstarter.
Une collection inspirée par la communauté Contrairement aux objets promotionnels classiques, ces pins ont été imaginés comme de véritables objets de collection. Chaque design rend hommage à un symbole ou un moment familier pour les développeurs Apple :
- Les coordonnées d'Apple Park, destination mythique pour les développeurs
- Swift 6, nouvelle étape majeure dans l'évolution du langage
- Apple Intelligence, la nouvelle génération d'lA sur les plateformes Apple
- Xcode et le développement moderne
- Et plusieurs références et clins d'œil que les passionnés de la marque et habitués reconnaîtront.
Le prix est fixé dès 10€, ce qui est vraiment correct.
Rejoignez le Slack "frenchy" de la #WWDC !
Cette idée des Pin's est d'ailleurs née de notre
channeldédié aux développeurs Mac et iOS présents à la WWDC, sur Slack.
Pour faciliter les échanges durant les différentes éditions, nous avions en effet mis en place depuis quelques temps déjà, un chan
Slackdestiné à tous ceux qui assistent à la conférence. Derrière cette initiative, l'idée est -comme chaque année depuis 2009- de pouvoir vous retrouver virtuellement ou physiquement entre frenchy, et discuter des annonces.
La traditionnelle photo de famille des frenchies, ici de 2018 !
Alors qu'une une grande partie de la communauté suivra à nouveau cet événement à distance, et histoire de garder un esprit
communautaireet de discuter des annonces, nous avons depuis quelques années, décidé laisser ce canal ouvert à l'ensemble des développeurs iOS francophones !
Pour vous inscrire, il suffit de nous contacter, en nous précisant votre e-mail, votre société (vos apps) et vos noms/prénoms.