Apple officialise les dates de la WWDC 2026 !
Par Laurence - Publié le
Apple a levé le voile sur les dates de sa prochaine conférence développeurs. La WWDC 2026 se tiendra du 8 au 12 juin 2026, avec une keynote d’ouverture très attendue.
Comme chaque année, Apple débutera sa conférence par une keynote le lundi 8 juin. C’est à cette occasion que la firme devrait présenter ses nouveaux systèmes à savoir selon la nouvelle numérotation : iOS 27, macOS 27, iPadOS 27 et watchOS 27 ! Et probablement d’autres nouveautés liées à l’écosystème et à l’intelligence artificielle.
La conférence se déroulera jusqu’au 12 juin, avec un format désormais bien installé comprenant des sessions en ligne accessibles à tous les développeurs et un événement physique à Apple Park pour une sélection de participants.
Les développeurs souhaitant assister à l’événement en Californie peuvent déposer leur candidature via un tirage au sort avec une date limite au 30 mars 2026 et des résultats dévoilés le 2 avril 2026. Apple poursuit également son programme Swift Student Challenge, destiné à mettre en avant les jeunes talents du développement.
Dans son annonce, Susan Prescott rappelle l’importance de cet événement pour la communauté :
Selon Mark Gurman dans une de ses dernières newsletters, Apple ne préparerait pas de refonte majeure de son interface Liquid Glass, introduite avec iOS 26. Depuis son introduction, Liquid Glass a suscité des réactions contrastées. Ce style visuel, basé sur des effets de transparence et de profondeur inspirés du verre, a été salué pour son esthétique moderne mais critiqué par certains utilisateurs pour des problèmes de lisibilité dans certaines situations.
Malgré ces critiques, Apple ne semble pas prête à abandonner cette direction. Même si elle a prévu de nombreuses options pour revenir comme avant. En effet, depuis son lancement, Liquid Glass a déjà reçu plusieurs améliorations avec le mode Tinted avec iOS 26.1 ou encore la possibilité de désactiver certains reflets Liquid Glass avec iOS 26.4. Ces options permettent aux utilisateurs d’adapter légèrement l’interface selon leurs préférences.
Les versions internes actuelles d’iOS 27 et de macOS 27 ne montreraient aucun changement majeur dans l’apparence générale de l’interface. La stratégie d’Apple serait plutôt d’améliorer progressivement ce langage visuel sur plusieurs années, plutôt que de le modifier radicalement après seulement une génération.
Si ces informations se confirment, la conférence pourrait marquer une année de consolidation pour Apple, davantage tournée vers la fiabilité et la maturation de ses technologies IA que vers des annonces spectaculaires. Un choix stratégique, alors que Cupertino cherche à repositionner Siri et Apple Intelligence face à une concurrence toujours plus agressive. Mais peut-être peut-on espérer un
Une keynote le 8 juin !
Comme chaque année, Apple débutera sa conférence par une keynote le lundi 8 juin. C’est à cette occasion que la firme devrait présenter ses nouveaux systèmes à savoir selon la nouvelle numérotation : iOS 27, macOS 27, iPadOS 27 et watchOS 27 ! Et probablement d’autres nouveautés liées à l’écosystème et à l’intelligence artificielle.
Une édition hybride, entre Apple Park et en ligne
La conférence se déroulera jusqu’au 12 juin, avec un format désormais bien installé comprenant des sessions en ligne accessibles à tous les développeurs et un événement physique à Apple Park pour une sélection de participants.
Les développeurs souhaitant assister à l’événement en Californie peuvent déposer leur candidature via un tirage au sort avec une date limite au 30 mars 2026 et des résultats dévoilés le 2 avril 2026. Apple poursuit également son programme Swift Student Challenge, destiné à mettre en avant les jeunes talents du développement.
Une WWDC très attendue
Dans son annonce, Susan Prescott rappelle l’importance de cet événement pour la communauté :
WWDC est l’un des moments les plus excitants chez Apple, une semaine dédiée à l’innovation et à la collaboration. Au-delà des annonces techniques, la WWDC est surtout la première vitrine des évolutions qui arriveront sur iPhone, iPad et Mac dans l’année suivante (ou pas, on a bien vu ce qu'il s'était passé avec Siri intelligent).
Selon Mark Gurman dans une de ses dernières newsletters, Apple ne préparerait pas de refonte majeure de son interface Liquid Glass, introduite avec iOS 26. Depuis son introduction, Liquid Glass a suscité des réactions contrastées. Ce style visuel, basé sur des effets de transparence et de profondeur inspirés du verre, a été salué pour son esthétique moderne mais critiqué par certains utilisateurs pour des problèmes de lisibilité dans certaines situations.
Malgré ces critiques, Apple ne semble pas prête à abandonner cette direction. Même si elle a prévu de nombreuses options pour revenir comme avant. En effet, depuis son lancement, Liquid Glass a déjà reçu plusieurs améliorations avec le mode Tinted avec iOS 26.1 ou encore la possibilité de désactiver certains reflets Liquid Glass avec iOS 26.4. Ces options permettent aux utilisateurs d’adapter légèrement l’interface selon leurs préférences.
Les versions internes actuelles d’iOS 27 et de macOS 27 ne montreraient aucun changement majeur dans l’apparence générale de l’interface. La stratégie d’Apple serait plutôt d’améliorer progressivement ce langage visuel sur plusieurs années, plutôt que de le modifier radicalement après seulement une génération.
Qu'en penser ?
Si ces informations se confirment, la conférence pourrait marquer une année de consolidation pour Apple, davantage tournée vers la fiabilité et la maturation de ses technologies IA que vers des annonces spectaculaires. Un choix stratégique, alors que Cupertino cherche à repositionner Siri et Apple Intelligence face à une concurrence toujours plus agressive. Mais peut-être peut-on espérer un
one more thingin fine —une annonce qui manque ces dernières années...