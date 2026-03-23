Apple officialise les dates de la WWDC 2026 !

Une keynote le 8 juin !

Une édition hybride, entre Apple Park et en ligne

Mais quel est cet halo autour de l'Apple Park

Une WWDC très attendue

WWDC est l’un des moments les plus excitants chez Apple, une semaine dédiée à l’innovation et à la collaboration

Qu'en penser ?



Si ces informations se confirment, la conférence pourrait marquer une année de consolidation pour Apple, davantage tournée vers la fiabilité et la maturation de ses technologies IA que vers des annonces spectaculaires. Un choix stratégique, alors que Cupertino cherche à repositionner Siri et Apple Intelligence face à une concurrence toujours plus agressive. Mais peut-être peut-on espérer un one more thing in fine —une annonce qui manque ces dernières années...

Comme chaque année, Apple débutera sa conférence par une keynote le. C’est à cette occasion que la firme devrait présenter ses nouveaux systèmes à savoir selon la nouvelle numérotation :! Et probablement d’autres nouveautés liées à l’écosystème et à l’intelligence artificielle., avec un format désormais bien installé comprenant des sessions en ligne accessibles à tous les développeurs et un événement physique à Apple Park pour une sélection de participants.Les développeurs souhaitant assister à l’événement en Californie peuvent. Apple poursuit également son programme, destiné à mettre en avant les jeunes talents du développement.Dans son annonce, Susan Prescott rappelle l’importance de cet événement pour la communauté :. Au-delà des annonces techniques, la WWDC est surtout la première vitrine des évolutions qui arriveront sur iPhone, iPad et Mac dans l’année suivante (ou pas, on a bien vu ce qu'il s'était passé avec Siri intelligent).Selon Mark Gurman dans une de ses dernières newsletters,. Depuis son introduction, Liquid Glass a suscité des réactions contrastées. Ce style visuel, basé sur desinspirés du verre, a été salué pour son esthétique moderne mais critiqué par certains utilisateurs pour des problèmes de lisibilité dans certaines situations.Même si elle a prévu de nombreuses options pour revenir. En effet, depuis son lancement, Liquid Glass a déjà reçu plusieurs améliorations avec le modeavec iOS 26.1 ou encore la possibilité de désactiver certains reflets Liquid Glass avec iOS 26.4. Ces options permettent aux utilisateurs d’adapter légèrement l’interface selon leurs préférences.Les versions internes actuelles d’iOS 27 et de macOS 27 ne montreraient. La stratégie d’Apple serait plutôt d’améliorer progressivement ce langage visuel sur plusieurs années, plutôt que de le modifier radicalement après seulement une génération.