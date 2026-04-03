iOS 27 : voici trois nouveautés à attendre (en dehors de Siri et de l’IA)

Une interface “Liquid Glass” plus personnalisable

Une refonte attendue du Calendrier (et des apps natives)

iPhone Fold : les premiers indices côté multitâche

Qu’en penser ?



Si Siri et l’IA devraient capter l’essentiel de l’attention, iOS 27 s’inscrit aussi dans une logique d’affinage et de transition. Apple améliore son design, modernise ses applications et prépare progressivement l’arrivée de nouveaux usages, notamment autour du format pliable.



Ce n’est pas une révolution en apparence, mais plutôt un ensemble d’ajustements cohérents qui montrent une stratégie à plus long terme. La véritable question sera de savoir si ces évolutions suffiront à repositionner Apple face à une concurrence déjà très avancée sur l’intelligence artificielle.

iOS 26.5 : toutes les nouveautés (partie 1)

Avec iOS 26, Apple a introduitune nouvelle approche visuelle mêlant transparence et effets de profondeur. Un an plus tard, elle ne compte pas en rester là et devraitAujourd’hui, seul l’écran verrouillé propose un. Demain, cette personnalisation pourrait s’étendre à davantage d’éléments du système. Une évolution logique pour un design qui, malgré son esthétique, n’aauprès des utilisateurs. Apple travaillerait également sur des ajustements plus globaux de l’interface, mais rien de révolutionnaire à ce stade.Parmi les chantiers plus concrets,Déjà évoquée l’an dernier, cette mise à jour aurait été repoussée pour s’intégrer finalement à iOS 27.L’objectif serait de moderniser une app devenue un peu austère face à des concurrents comme. On peut s’attendre à une meilleure gestion des événements, une interface plus claire et peut-être uneD’autres applications système devraient également évoluer, notamment. A ce stade, ces changements restent encore flous, mais ils participent à une remise à niveau progressive de l’écosystème.Enfin,. Même si Apple ne dévoilera probablement pas toutes ses cartes dès la WWDC, certaines briques pourraient déjà être présentes.On évoque notamment des, avec des applications côte à côte et un. Une évolution indispensable pour exploiter pleinement un écran pliable et concurrencer les solutions déjà proposées par Samsung ou Google. Ces nouveautés pourraient rester en partie invisibles jusqu’au lancement du produit, mais elles marquent un tournant dans la stratégie d’Apple sur les formats hybrides.