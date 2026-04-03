iOS 27 : voici trois nouveautés à attendre (en dehors de Siri et de l’IA)
Par Laurence - Publié le
Plus que deux mois (et quelques jours) à attendre avant la WWDC 2026 et la présentation des prochains systèmes d'Apple. En effet, iOS 27 sera dévoilé le 8 juin lors de la WWDC 2026, avec une refonte majeure attendue autour de Siri et de l’intelligence artificielle. Mais au-delà de ces annonces très attendues, Apple prépare aussi plusieurs évolutions plus discrètes.
Avec iOS 26, Apple a introduit le design Liquid Glass, une nouvelle approche visuelle mêlant transparence et effets de profondeur. Un an plus tard, elle ne compte pas en rester là et devrait affiner cette interface, avec notamment l’arrivée d’un nouveau réglage permettant d’ajuster l’intensité de ces effets.
Aujourd’hui, seul l’écran verrouillé propose un contrôle similaire pour l’horloge. Demain, cette personnalisation pourrait s’étendre à davantage d’éléments du système. Une évolution logique pour un design qui, malgré son esthétique, n’a pas fait l’unanimité auprès des utilisateurs. Apple travaillerait également sur des ajustements plus globaux de l’interface, mais rien de révolutionnaire à ce stade.
Parmi les chantiers plus concrets, l’application Calendrier pourrait enfin bénéficier d’une refonte en profondeur. Déjà évoquée l’an dernier, cette mise à jour aurait été repoussée pour s’intégrer finalement à iOS 27.
L’objectif serait de moderniser une app devenue un peu austère face à des concurrents comme Fantastical ou Google Calendar. On peut s’attendre à une meilleure gestion des événements, une interface plus claire et peut-être une intégration plus poussée avec les fonctionnalités d’Apple Intelligence.
D’autres applications système devraient également évoluer, notamment Safari et Photos. A ce stade, ces changements restent encore flous, mais ils participent à une remise à niveau progressive de l’écosystème.
Enfin, iOS 27 devrait poser les bases logicielles du futur iPhone pliable attendu cette année. Même si Apple ne dévoilera probablement pas toutes ses cartes dès la WWDC, certaines briques pourraient déjà être présentes.
On évoque notamment des interfaces inspirées de l’iPad, avec des applications côte à côte et un multitâche plus avancé. Une évolution indispensable pour exploiter pleinement un écran pliable et concurrencer les solutions déjà proposées par Samsung ou Google. Ces nouveautés pourraient rester en partie invisibles jusqu’au lancement du produit, mais elles marquent un tournant dans la stratégie d’Apple sur les formats hybrides.
Si Siri et l’IA devraient capter l’essentiel de l’attention, iOS 27 s’inscrit aussi dans une logique d’affinage et de transition. Apple améliore son design, modernise ses applications et prépare progressivement l’arrivée de nouveaux usages, notamment autour du format pliable.
Ce n’est pas une révolution en apparence, mais plutôt un ensemble d’ajustements cohérents qui montrent une stratégie à plus long terme. La véritable question sera de savoir si ces évolutions suffiront à repositionner Apple face à une concurrence déjà très avancée sur l’intelligence artificielle.
Une interface “Liquid Glass” plus personnalisable
Avec iOS 26, Apple a introduit le design Liquid Glass, une nouvelle approche visuelle mêlant transparence et effets de profondeur. Un an plus tard, elle ne compte pas en rester là et devrait affiner cette interface, avec notamment l’arrivée d’un nouveau réglage permettant d’ajuster l’intensité de ces effets.
Aujourd’hui, seul l’écran verrouillé propose un contrôle similaire pour l’horloge. Demain, cette personnalisation pourrait s’étendre à davantage d’éléments du système. Une évolution logique pour un design qui, malgré son esthétique, n’a pas fait l’unanimité auprès des utilisateurs. Apple travaillerait également sur des ajustements plus globaux de l’interface, mais rien de révolutionnaire à ce stade.
Une refonte attendue du Calendrier (et des apps natives)
Parmi les chantiers plus concrets, l’application Calendrier pourrait enfin bénéficier d’une refonte en profondeur. Déjà évoquée l’an dernier, cette mise à jour aurait été repoussée pour s’intégrer finalement à iOS 27.
L’objectif serait de moderniser une app devenue un peu austère face à des concurrents comme Fantastical ou Google Calendar. On peut s’attendre à une meilleure gestion des événements, une interface plus claire et peut-être une intégration plus poussée avec les fonctionnalités d’Apple Intelligence.
D’autres applications système devraient également évoluer, notamment Safari et Photos. A ce stade, ces changements restent encore flous, mais ils participent à une remise à niveau progressive de l’écosystème.
iPhone Fold : les premiers indices côté multitâche
Enfin, iOS 27 devrait poser les bases logicielles du futur iPhone pliable attendu cette année. Même si Apple ne dévoilera probablement pas toutes ses cartes dès la WWDC, certaines briques pourraient déjà être présentes.
On évoque notamment des interfaces inspirées de l’iPad, avec des applications côte à côte et un multitâche plus avancé. Une évolution indispensable pour exploiter pleinement un écran pliable et concurrencer les solutions déjà proposées par Samsung ou Google. Ces nouveautés pourraient rester en partie invisibles jusqu’au lancement du produit, mais elles marquent un tournant dans la stratégie d’Apple sur les formats hybrides.
Qu’en penser ?
Si Siri et l’IA devraient capter l’essentiel de l’attention, iOS 27 s’inscrit aussi dans une logique d’affinage et de transition. Apple améliore son design, modernise ses applications et prépare progressivement l’arrivée de nouveaux usages, notamment autour du format pliable.
Ce n’est pas une révolution en apparence, mais plutôt un ensemble d’ajustements cohérents qui montrent une stratégie à plus long terme. La véritable question sera de savoir si ces évolutions suffiront à repositionner Apple face à une concurrence déjà très avancée sur l’intelligence artificielle.
iOS 26.5 : toutes les nouveautés (partie 1)