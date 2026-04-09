Une caméra selfie 4K sur l’iPhone : c'est possible avec l'Insta360 Snap

Qu’en penser ?



Avec le Snap, Insta360 illustre une évolution intéressante de l’écosystème mobile. L’iPhone ne se contente plus d’être un appareil autonome : il devient une base à laquelle on ajoute des modules pour repousser ses usages.



L’idée séduit particulièrement les créateurs de contenu, qui y trouvent un moyen simple d’exploiter pleinement la qualité des capteurs arrière. Mais cette approche pose aussi une question plus large : jusqu’où faut-il complexifier l’expérience pour gagner en performance ?



Entre innovation utile et gadget de niche, ce type d’accessoire montre en tout cas que la vidéo mobile continue d’évoluer rapidement, et que l’iPhone reste au cœur de cette transformation.