Une caméra selfie 4K sur l’iPhone : c'est possible avec l'Insta360 Snap
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Après les coques avec écran intégré, une nouvelle tendance émerge autour de l’iPhone : les écrans secondaires magnétiques. Avec le Snap, Insta360 pousse le concept plus loin avec un accessoire autonome pensé pour exploiter la caméra arrière, même en selfie.
Le principe est simple : il consiste à ajouter un écran tactile au dos de l’iPhone pour se voir en temps réel lorsqu’on utilise la caméra principale, bien meilleure que celle pour les selfies. Cette approche tranche avec les solutions classiques, souvent limitées à la caméra frontale. D'ailleurs, dans la même veine, Vincent a justement testé une petite coque permettant de prendre des Selfie avec la caméra arrière.
Le Snap se présente sous la forme d’un petit moniteur de 3,5 pouces, capable d’afficher en direct ce que filme l’iPhone. Ainsi, il devient possible de cadrer précisément ses selfies ou vidéos tout en profitant de la meilleure qualité photo du smartphone.
Contrairement à certaines coques intégrant un écran, l’Insta360 Snap est un accessoire indépendant. Il se connecte simplement via USB-C et ne nécessite pas de batterie interne. Le tout fonctionne en plug and play, avec une promesse simple : ce que vous voyez est exactement ce que vous capturez, y compris en 4K.
L’écran affiche un retour vidéo en haute définition, avec un contrôle tactile complet. L’utilisateur peut ainsi ajuster son cadrage, lancer l’enregistrement ou interagir avec ses applications caméra préférées.
Développé en collaboration avec des spécialistes de la beauté, cet éclairage propose plusieurs niveaux d’intensité et différentes températures de couleur, afin d’améliorer le rendu en basse lumière. Voilà donc un détail qui cible clairement les créateurs de contenu, vloggers ou utilisateurs de réseaux sociaux.
Insta360 propose deux versions de son accessoire. La version standard est vendue 85,99 euros, tandis qu’une version plus avancée ajoute un éclairage réglable pour une dizaine d'euros supplémentaires à 95,99 euros.
Avec le Snap, Insta360 illustre une évolution intéressante de l’écosystème mobile. L’iPhone ne se contente plus d’être un appareil autonome : il devient une base à laquelle on ajoute des modules pour repousser ses usages.
L’idée séduit particulièrement les créateurs de contenu, qui y trouvent un moyen simple d’exploiter pleinement la qualité des capteurs arrière. Mais cette approche pose aussi une question plus large : jusqu’où faut-il complexifier l’expérience pour gagner en performance ?
Entre innovation utile et gadget de niche, ce type d’accessoire montre en tout cas que la vidéo mobile continue d’évoluer rapidement, et que l’iPhone reste au cœur de cette transformation.
Un écran au dos de l’iPhone pour viser en selfie
Le principe est simple : il consiste à ajouter un écran tactile au dos de l’iPhone pour se voir en temps réel lorsqu’on utilise la caméra principale, bien meilleure que celle pour les selfies. Cette approche tranche avec les solutions classiques, souvent limitées à la caméra frontale. D'ailleurs, dans la même veine, Vincent a justement testé une petite coque permettant de prendre des Selfie avec la caméra arrière.
Le Snap se présente sous la forme d’un petit moniteur de 3,5 pouces, capable d’afficher en direct ce que filme l’iPhone. Ainsi, il devient possible de cadrer précisément ses selfies ou vidéos tout en profitant de la meilleure qualité photo du smartphone.
Un accessoire autonome, pensé pour la vidéo
Contrairement à certaines coques intégrant un écran, l’Insta360 Snap est un accessoire indépendant. Il se connecte simplement via USB-C et ne nécessite pas de batterie interne. Le tout fonctionne en plug and play, avec une promesse simple : ce que vous voyez est exactement ce que vous capturez, y compris en 4K.
L’écran affiche un retour vidéo en haute définition, avec un contrôle tactile complet. L’utilisateur peut ainsi ajuster son cadrage, lancer l’enregistrement ou interagir avec ses applications caméra préférées.
Une version avec éclairage intégré
Développé en collaboration avec des spécialistes de la beauté, cet éclairage propose plusieurs niveaux d’intensité et différentes températures de couleur, afin d’améliorer le rendu en basse lumière. Voilà donc un détail qui cible clairement les créateurs de contenu, vloggers ou utilisateurs de réseaux sociaux.
Insta360 propose deux versions de son accessoire. La version standard est vendue 85,99 euros, tandis qu’une version plus avancée ajoute un éclairage réglable pour une dizaine d'euros supplémentaires à 95,99 euros.
Qu’en penser ?
Avec le Snap, Insta360 illustre une évolution intéressante de l’écosystème mobile. L’iPhone ne se contente plus d’être un appareil autonome : il devient une base à laquelle on ajoute des modules pour repousser ses usages.
L’idée séduit particulièrement les créateurs de contenu, qui y trouvent un moyen simple d’exploiter pleinement la qualité des capteurs arrière. Mais cette approche pose aussi une question plus large : jusqu’où faut-il complexifier l’expérience pour gagner en performance ?
Entre innovation utile et gadget de niche, ce type d’accessoire montre en tout cas que la vidéo mobile continue d’évoluer rapidement, et que l’iPhone reste au cœur de cette transformation.