Anker lance un chargeur Pikachu 70W pour les 30 ans de Pokémon
Par Vincent Lautier - Publié le
Anker remet le couvert avec une édition Pokémon de son chargeur Nano, et c'est Pikachu qui décroche la vedette cette fois. Pensé pour les 30 ans de la licence, ce modèle 70W embarque trois ports, un câble Poké Ball et un range-câble en forme de... Pikachu bien sûr. Une bonne nouvelle pour les collectionneurs, mais le lancement est prévu uniquement au Japon pour l'instant, début juillet 2026.
Le chargeur sera disponible, a priori, en juillet 2026 pour célébrer les 30 ans de Pokémon, dans le cadre d'une collection plus large qui comprend aussi des écouteurs aux couleurs d'Évoli. La face principale affiche un corps jaune vif et une silhouette noire de Pikachu, avec un panneau vitré dorédu plus bel effet autour des ports. Anker glisse aussi dans la boîte un câble USB-C tressé noir orné d'un motif Poké Ball, et un range-câble en forme de Pikachu. Une présentation soignée donc, pour séduire les nostalgiques et les fans de la première heure.
Niveau specs, on a un format plutôt compact de 53 x 43 x 30 mm pour 120 grammes. Trois ports cohabitent : deux USB-C et un vintage USB-A. La puissance plafonne à 70W sur un seul USB-C, descend à 33W sur l'USB-A, et se répartit en 45W + 7,5W + 7,5W quand les trois sont branchés en même temps. De quoi alimenter un MacBook (pas trop vite) ou un iPhone, et garder les écouteurs en charge à côté sans souci.
Sauf que voilà, Anker annonce le chargeur que sur son site japonais. Aucune information pour une sortie en France ou ailleurs en Europe, et la page Anker FR ne mentionne pas le produit dans ses nouveautés. Niveau prix, le précédent modèle Pikachu 65W d'Anker sorti en 2022 était facturé à 14 990 yens, soit à peu près 95 euros. Le 70W édition 30 ans devrait tourner dans la même tranche.
C'est bien vu de la part d'Anker de profiter des 30 ans de Pokémon pour relancer une gamme déjà bien rodée, avec un Pikachu qui plaira aux fans. Le format Nano à 70W et trois ports est nickel sur le papier, mais l'absence d'une sortie européenne laisse forcément un goût d'inachevé pour les collectionneurs français. Il faudra passer par les boutiques spécialisées japonaises, à condition d'accepter un prix gonflé par les frais de port et la douane, un faire un petit saut à Tokyo cet été !
Pikachu en vedette
Le chargeur sera disponible, a priori, en juillet 2026 pour célébrer les 30 ans de Pokémon, dans le cadre d'une collection plus large qui comprend aussi des écouteurs aux couleurs d'Évoli. La face principale affiche un corps jaune vif et une silhouette noire de Pikachu, avec un panneau vitré dorédu plus bel effet autour des ports. Anker glisse aussi dans la boîte un câble USB-C tressé noir orné d'un motif Poké Ball, et un range-câble en forme de Pikachu. Une présentation soignée donc, pour séduire les nostalgiques et les fans de la première heure.
70W
Niveau specs, on a un format plutôt compact de 53 x 43 x 30 mm pour 120 grammes. Trois ports cohabitent : deux USB-C et un vintage USB-A. La puissance plafonne à 70W sur un seul USB-C, descend à 33W sur l'USB-A, et se répartit en 45W + 7,5W + 7,5W quand les trois sont branchés en même temps. De quoi alimenter un MacBook (pas trop vite) ou un iPhone, et garder les écouteurs en charge à côté sans souci.
Direction le Japon
Sauf que voilà, Anker annonce le chargeur que sur son site japonais. Aucune information pour une sortie en France ou ailleurs en Europe, et la page Anker FR ne mentionne pas le produit dans ses nouveautés. Niveau prix, le précédent modèle Pikachu 65W d'Anker sorti en 2022 était facturé à 14 990 yens, soit à peu près 95 euros. Le 70W édition 30 ans devrait tourner dans la même tranche.
On en dit quoi ?
C'est bien vu de la part d'Anker de profiter des 30 ans de Pokémon pour relancer une gamme déjà bien rodée, avec un Pikachu qui plaira aux fans. Le format Nano à 70W et trois ports est nickel sur le papier, mais l'absence d'une sortie européenne laisse forcément un goût d'inachevé pour les collectionneurs français. Il faudra passer par les boutiques spécialisées japonaises, à condition d'accepter un prix gonflé par les frais de port et la douane, un faire un petit saut à Tokyo cet été !