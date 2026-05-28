Anker lance un chargeur Pikachu 70W pour les 30 ans de Pokémon

On en dit quoi ?



C'est bien vu de la part d'Anker de profiter des 30 ans de Pokémon pour relancer une gamme déjà bien rodée, avec un Pikachu qui plaira aux fans. Le format Nano à 70W et trois ports est nickel sur le papier, mais l'absence d'une sortie européenne laisse forcément un goût d'inachevé pour les collectionneurs français. Il faudra passer par les boutiques spécialisées japonaises, à condition d'accepter un prix gonflé par les frais de port et la douane, un faire un petit saut à Tokyo cet été !