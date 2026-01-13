650 euros, 6800 pièces : LEGO dévoile un set Pokémon incroyable pour les fans de la première heure

On en dit quoi ?



C'est quand même un événement pour les fans Pokemon et LEGO de la première heure. Voir Pikachu et ses compagnons en briques LEGO, c'était un fantasme qui semblait impossible il y a encore deux ans. La qualité visuelle des sets présentés est au rendez-vous, et LEGO sait y faire pour les produits destinés aux adultes. Reste que le ticket d'entrée à 650 euros pour le trio des starters risque d'en refroidir plus d'un. Mais bon, on est des adultes non ? On peut bien se faire un cadeau !