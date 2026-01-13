650 euros, 6800 pièces : LEGO dévoile un set Pokémon incroyable pour les fans de la première heure
Par Vincent Lautier - Publié le
Les fans attendaient ça depuis des années. LEGO et The Pokémon Company viennent de lever le voile sur leur première gamme commune, avec trois sets pour adultes qui arriveront le 27 février prochain, pile pour les 30 ans de la franchise.
Le timing n'est pas un hasard. Mattel, qui détenait jusqu'ici la licence Pokémon pour ses briques Mega Construx, a confirmé l'arrêt de sa commercialisation en décembre 2025. LEGO récupère donc l'exclusivité, et autant dire que le groupe danois ne fait pas les choses à moitié. Les trois premiers sets ciblent clairement les collectionneurs adultes, avec des références qui parlent à toute une génération : Évoli, Pikachu avec sa Poké Ball, et le trio légendaire Florizarre-Dracaufeu-Tortank.
Côté tarifs, la gamme s'étale de 59,99 euros pour Évoli (587 pièces, 19 cm de haut) jusqu'à 649,99 euros pour le trio starter de Kanto. Ce dernier compte 6 838 pièces et figure parmi les plus gros sets jamais produits toutes licences confondues. Les trois Pokémon mesurent entre 18 et 23 cm et reposent sur des bases thématiques (plage, jungle, volcan) qui peuvent se connecter entre elles. Le set Pikachu, proposé à 199,99 euros avec ses 2 050 pièces, inclut lui une Poké Ball qui s'ouvre et un socle en forme d'éclair.
Les précommandes sont déjà accessibles sur le site officiel LEGO et chez certains revendeurs. Jusqu'au 3 mars, dans la limite des stocks, une collection des huit badges de Kanto en briques est offerte avec tout achat. LEGO a aussi lancé une chasse au trésor digitale entre le 12 janvier et le 27 février : des indices cachés sur les réseaux permettent de débloquer des récompenses et de tenter de gagner un voyage aux Championnats du Monde Pokémon 2026 à San Francisco.
C'est quand même un événement pour les fans Pokemon et LEGO de la première heure. Voir Pikachu et ses compagnons en briques LEGO, c'était un fantasme qui semblait impossible il y a encore deux ans. La qualité visuelle des sets présentés est au rendez-vous, et LEGO sait y faire pour les produits destinés aux adultes. Reste que le ticket d'entrée à 650 euros pour le trio des starters risque d'en refroidir plus d'un. Mais bon, on est des adultes non ? On peut bien se faire un cadeau !
Un partenariat qui met fin à l'ère Mega Construx
Le timing n'est pas un hasard. Mattel, qui détenait jusqu'ici la licence Pokémon pour ses briques Mega Construx, a confirmé l'arrêt de sa commercialisation en décembre 2025. LEGO récupère donc l'exclusivité, et autant dire que le groupe danois ne fait pas les choses à moitié. Les trois premiers sets ciblent clairement les collectionneurs adultes, avec des références qui parlent à toute une génération : Évoli, Pikachu avec sa Poké Ball, et le trio légendaire Florizarre-Dracaufeu-Tortank.
Des sets pensés pour l'exposition
Côté tarifs, la gamme s'étale de 59,99 euros pour Évoli (587 pièces, 19 cm de haut) jusqu'à 649,99 euros pour le trio starter de Kanto. Ce dernier compte 6 838 pièces et figure parmi les plus gros sets jamais produits toutes licences confondues. Les trois Pokémon mesurent entre 18 et 23 cm et reposent sur des bases thématiques (plage, jungle, volcan) qui peuvent se connecter entre elles. Le set Pikachu, proposé à 199,99 euros avec ses 2 050 pièces, inclut lui une Poké Ball qui s'ouvre et un socle en forme d'éclair.
Précommandes ouvertes et bonus temporaire
Les précommandes sont déjà accessibles sur le site officiel LEGO et chez certains revendeurs. Jusqu'au 3 mars, dans la limite des stocks, une collection des huit badges de Kanto en briques est offerte avec tout achat. LEGO a aussi lancé une chasse au trésor digitale entre le 12 janvier et le 27 février : des indices cachés sur les réseaux permettent de débloquer des récompenses et de tenter de gagner un voyage aux Championnats du Monde Pokémon 2026 à San Francisco.
On en dit quoi ?
C'est quand même un événement pour les fans Pokemon et LEGO de la première heure. Voir Pikachu et ses compagnons en briques LEGO, c'était un fantasme qui semblait impossible il y a encore deux ans. La qualité visuelle des sets présentés est au rendez-vous, et LEGO sait y faire pour les produits destinés aux adultes. Reste que le ticket d'entrée à 650 euros pour le trio des starters risque d'en refroidir plus d'un. Mais bon, on est des adultes non ? On peut bien se faire un cadeau !