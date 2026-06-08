Ce soir à 19H, suivez les annonces de la WWDC 2026 sur Mac4Ever ! Enfin de l'AI chez Apple ?
Par Didier Pulicani - Publié le
Ce soir à 19h00 sonnantes, Tim Cook présentera sa dernière keynote de la WWDC, l'occasion de dévoiler les nouveaux OS (iOS 27, macOS 27...) mais aussi quelques surprises. On attend notamment enfin l'arrivée sur l'IA profondément dans le système, façon OpenClaw.
Quelques influenceurs et journalistes triés sur le volet (toujours les mêmes) sont déjà sur place à Cupertino, Apple leur offrant une belle exclusivité pour découvrir les annonces en avant-première et l'audience qui va avec.
Ces derniers ont notamment pu approcher John Ternus, le prochain CEO d'Apple, dont la transition publique pourrait d'ailleurs avoir lieu dès ce soir.
Mac4Ever retransmettra et commentera, comme d'habitude, cet événement en direct (format texte et images) et en français. Vous pourrez même réagir en direct dans notre tchat dédié !
Comme depuis quelques keynotes, on oublie l'adresse Keynote.Mac4Ever.com et la page spéciale dans nos applications : désormais, tout se fera ici, sur le site, dans le flux d'actualité vous n'avez rien de spécial à faire !
A ce soir, 19H précise sur Mac4Ever !
WWDC 2026 : la dernière de Tim Cook !
Quelques influenceurs et journalistes triés sur le volet (toujours les mêmes) sont déjà sur place à Cupertino, Apple leur offrant une belle exclusivité pour découvrir les annonces en avant-première et l'audience qui va avec.
Ces derniers ont notamment pu approcher John Ternus, le prochain CEO d'Apple, dont la transition publique pourrait d'ailleurs avoir lieu dès ce soir.
Rendez vous ce soir sur Mac4ever !
Mac4Ever retransmettra et commentera, comme d'habitude, cet événement en direct (format texte et images) et en français. Vous pourrez même réagir en direct dans notre tchat dédié !
Comme depuis quelques keynotes, on oublie l'adresse Keynote.Mac4Ever.com et la page spéciale dans nos applications : désormais, tout se fera ici, sur le site, dans le flux d'actualité vous n'avez rien de spécial à faire !
A ce soir, 19H précise sur Mac4Ever !