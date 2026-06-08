Ce soir à 19H, suivez les annonces de la WWDC 2026 sur Mac4Ever ! Enfin de l'AI chez Apple ?

WWDC 2026 : la dernière de Tim Cook !

Rendez vous ce soir sur Mac4ever !

, Apple leur offrant une belle exclusivité pour découvrir les annonces en avant-première et l'audience qui va avec.Ces derniers ont notamment pu approcher. Vous pourrez même réagir en direct dans notre tchat dédié !Comme depuis quelques keynotes, on oublie l'adresse Keynote.Mac4Ever.com et la page spéciale dans nos applications :