Suivez la keynote de la WWDC 2026 en vidéo avec ORLM !
Par June Cantillon - Publié le
Comme pour chaque événement Apple, nos copains d'OnRefaitLeMac proposent également un live, mais en vidéo cette fois !
Suivez la keynote aussi avec ORLM !
Tim Cook présentera ce soir sa toute dernière keynote d'ouverture de la WWDC 2026 avant de laisser les manettes de la firme à John Ternus.
Au programme de cette WWDC2026 : nous devrions en apprendre davantage sur les prochains OS de Cupertino, que ce soit iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS ou encore tvOS. Cette conférence devrait également être celle de la véritable intégration de l'IA au sein des différents systèmes. Reste à savoir si les choix d'Apple et ses différents partenaires (dont Google pourrait être le pilier principal) seront suffisants pour satisfaire les nombreux utilisateurs de produits de la marque. Cette keynote s'annonce dense, mais nous aurons peut-être quelques surprises à se mettre sous la dent.
Au programme de cette WWDC2026 : nous devrions en apprendre davantage sur les prochains OS de Cupertino, que ce soit iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS ou encore tvOS. Cette conférence devrait également être celle de la véritable intégration de l'IA au sein des différents systèmes. Reste à savoir si les choix d'Apple et ses différents partenaires (dont Google pourrait être le pilier principal) seront suffisants pour satisfaire les nombreux utilisateurs de produits de la marque. Cette keynote s'annonce dense, mais nous aurons peut-être quelques surprises à se mettre sous la dent.