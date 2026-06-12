Notre sélection des meilleurs chargeurs en promo pour vos iPhone, iPad et Mac !

Chargeur rapide iPhone

Chargeur avec un seul port

Chargeur avec plusieurs ports

Le plus simple et le plus économique reste d'acheter un chargeur rapide à un port. Pas de surchauffe, pas de division de la puissance, vous êtes sûr que ça marche ! Pour rappel,(nous avons vérifié et nos modèles de tests acceptent 30W au maximum).Si vous voulez être certain deSi vous optez pour un chargeur avec plusieurs ports, il faudra faire attention à bien. En effet, la puissance indiquée est la puissance maximale qui doit être partagée entre tous les appareils. Par exemple, il faut jusqu'à 140W pour un MacBook Pro 16 pouces et au minimum 20W pour charger un MacBook Neo.