L'iPhone 17 va régner plus longtemps qu'aucun iPhone standard depuis 2010
Par Vincent Lautier - Publié le
Voilà une conséquence à laquelle peu d'acheteurs ont pensé en sortant leur carte bleue cet automne. Vu qu'Apple compte repousser son iPhone 18 d'entrée de gamme au printemps 2027, l'iPhone 17 va rester le modèle de base du catalogue pendant près de dix-huit mois. Aucun iPhone standard n'avait tenu aussi longtemps en tête d'affiche depuis l'excellent iPhone 4 en 2010. Alors certes, c'est le genre de record qui ne fait pas la une, mais qui raconte beaucoup de la nouvelle façon de faire de Cupertino.
L'iPhone 17 est arrivé en septembre 2025 et il gardera son rang jusqu'à l'iPhone 18, attendu au printemps 2027. Cela nous amène autour de 550 jours en tête de gondole. Son prédécesseur le mieux installé, l'iPhone 4, n'avait régné que 477 jours entre juin 2010 et le passage de relais au 4S en octobre 2011. Et depuis, le rythme s'était plutôt resserré, avec à peine onze mois entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13. La marche est haute.
Derrière ce record se cache une remise à plat du calendrier. Apple voudrait désormais avancer en deux salves. La première, à l'automne 2026, réunirait les iPhone 18 Pro et Pro Max ainsi que son tout premier modèle pliable. La seconde, au printemps suivant, accueillerait l'iPhone 18 standard, l'iPhone 18e et, pourquoi pas, un deuxième iPhone Air. Conséquence directe, la marque passerait toute une année civile sans présenter un seul flagship non-Pro, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2011. La logique se devine sans peine : occuper le terrain deux fois dans l'année et laisser les Pro briller seuls pendant les fêtes, le moment où les caisses se remplissent vraiment.
Rassurez-vous, la situation n'a rien à voir avec celle de l'iPhone 4. Cette fois, les modèles Pro continueront de sortir chaque automne, donc les amateurs de haut de gamme ne perdront jamais leur rendez-vous. C'est l'acheteur du modèle classique qui devra prendre son mal en patience, avec un délai bien plus long entre deux générations. En échange, son iPhone 17 acheté à la rentrée restera le dernier modèle de base disponible pendant un an et demi, ce qui n'avait plus de précédent depuis longtemps.
Le calcul commercial est assez clair. En étirant la sortie de son iPhone abordable, Apple s'offre deux temps forts au lieu d'un, et pousse au passage les plus pressés vers des Pro nettement plus onéreux. Le client ordinaire n'y perd pas tant que ça, remarquez : un téléphone qui reste d'actualité plus longtemps, c'est une revente moins douloureuse et une impression d'obsolescence qui recule d'autant. Tout cela doit encore être confirmé bien sûr, et Apple garde l'art de revoir ses plans au dernier moment. Si le calendrier se confirme, l'iPhone 17 marquera quand même les esprits pour une raison que personne n'avait anticipée.
Un trône occupé dix-huit mois
L'iPhone 17 est arrivé en septembre 2025 et il gardera son rang jusqu'à l'iPhone 18, attendu au printemps 2027. Cela nous amène autour de 550 jours en tête de gondole. Son prédécesseur le mieux installé, l'iPhone 4, n'avait régné que 477 jours entre juin 2010 et le passage de relais au 4S en octobre 2011. Et depuis, le rythme s'était plutôt resserré, avec à peine onze mois entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13. La marche est haute.
Pourquoi Apple casse son rythme annuel
Derrière ce record se cache une remise à plat du calendrier. Apple voudrait désormais avancer en deux salves. La première, à l'automne 2026, réunirait les iPhone 18 Pro et Pro Max ainsi que son tout premier modèle pliable. La seconde, au printemps suivant, accueillerait l'iPhone 18 standard, l'iPhone 18e et, pourquoi pas, un deuxième iPhone Air. Conséquence directe, la marque passerait toute une année civile sans présenter un seul flagship non-Pro, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2011. La logique se devine sans peine : occuper le terrain deux fois dans l'année et laisser les Pro briller seuls pendant les fêtes, le moment où les caisses se remplissent vraiment.
Ce que ça change pour l'acheteur
Rassurez-vous, la situation n'a rien à voir avec celle de l'iPhone 4. Cette fois, les modèles Pro continueront de sortir chaque automne, donc les amateurs de haut de gamme ne perdront jamais leur rendez-vous. C'est l'acheteur du modèle classique qui devra prendre son mal en patience, avec un délai bien plus long entre deux générations. En échange, son iPhone 17 acheté à la rentrée restera le dernier modèle de base disponible pendant un an et demi, ce qui n'avait plus de précédent depuis longtemps.
On en dit quoi ?
Le calcul commercial est assez clair. En étirant la sortie de son iPhone abordable, Apple s'offre deux temps forts au lieu d'un, et pousse au passage les plus pressés vers des Pro nettement plus onéreux. Le client ordinaire n'y perd pas tant que ça, remarquez : un téléphone qui reste d'actualité plus longtemps, c'est une revente moins douloureuse et une impression d'obsolescence qui recule d'autant. Tout cela doit encore être confirmé bien sûr, et Apple garde l'art de revoir ses plans au dernier moment. Si le calendrier se confirme, l'iPhone 17 marquera quand même les esprits pour une raison que personne n'avait anticipée.