L'iPhone 17 va régner plus longtemps qu'aucun iPhone standard depuis 2010

On en dit quoi ?



Le calcul commercial est assez clair. En étirant la sortie de son iPhone abordable, Apple s'offre deux temps forts au lieu d'un, et pousse au passage les plus pressés vers des Pro nettement plus onéreux. Le client ordinaire n'y perd pas tant que ça, remarquez : un téléphone qui reste d'actualité plus longtemps, c'est une revente moins douloureuse et une impression d'obsolescence qui recule d'autant. Tout cela doit encore être confirmé bien sûr, et Apple garde l'art de revoir ses plans au dernier moment. Si le calendrier se confirme, l'iPhone 17 marquera quand même les esprits pour une raison que personne n'avait anticipée.