Les voleurs d'iPhone ne vont pas aimer cette mise au point d'Apple

Qu’en penser ?



Cette mise à jour montre qu’Apple adapte progressivement ses recommandations à l’évolution des méthodes utilisées par les voleurs de smartphones. Le matériel est aujourd’hui relativement bien protégé grâce au verrouillage d’activation, mais les criminels ciblent désormais davantage les utilisateurs eux-mêmes via des techniques de manipulation psychologique. La meilleure défense reste donc la vigilance : ne jamais communiquer d’informations sensibles, activer rapidement le mode Perdu et éviter autant que possible qu’une personne inconnue puisse observer la saisie du code de déverrouillage de l’iPhone.