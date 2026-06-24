Les voleurs d'iPhone ne vont pas aimer cette mise au point d'Apple
Par Laurence - Publié le
Apple a discrètement mis à jour sa page d’assistance consacrée aux iPhone volés ou perdus. Si les recommandations classiques restent d’actualité — activer le mode Perdu, localiser l’appareil ou effacer ses données à distance — la firme ajoute désormais plusieurs mises en garde face à des techniques de fraude de plus en plus sophistiquées utilisées par les voleurs. L’un des principaux changements concerne notamment les informations de contact affichées sur l’écran verrouillé.
Jusqu’à présent, Apple recommandait généralement d’ajouter un numéro de téléphone ou un message personnalisé lorsqu’un appareil était placé en mode Perdu. L’objectif était de permettre à une personne honnête ayant trouvé l’appareil de contacter son propriétaire. Elle nuance désormais fortement ce conseil. La firme explique que cette pratique reste pertinente lorsqu’un iPhone est simplement égaré, mais qu’elle peut devenir dangereuse lorsqu’il a été délibérément volé.
Selon Apple, les criminels peuvent exploiter ces informations pour lancer des attaques de type ingénierie sociale (sécurité de l'information). Ils peuvent par exemple se faire passer pour Apple, un opérateur téléphonique ou un service technique afin de convaincre la victime de communiquer certaines informations sensibles permettant de contourner les protections du téléphone.
Cupetino rappelle également une erreur fréquente commise par certains utilisateurs après un vol. Même si l’appareil semble définitivement perdu, il ne faut surtout pas le supprimer de l’application Localiser. En effet, cette action désactive automatiquement le verrouillage d’activation (Activation Lock), l’une des protections les plus efficaces d’Apple contre le vol.
Sans ce verrouillage, un voleur peut plus facilement réinitialiser l’appareil et le revendre en occasion. Tant que l’iPhone reste associé au compte Apple du propriétaire, il conserve une grande partie de sa valeur uniquement pour son propriétaire légitime.
Apple insiste également sur l’importance de marquer rapidement l’appareil comme perdu. Cette recommandation prend encore plus de sens depuis l’arrivée de la fonctionnalité Protection contre le vol de l’appareil (Stolen Device Protection).
Cette fonction introduit des mesures de sécurité supplémentaires lorsque l’iPhone se trouve dans un lieu inhabituel. Certaines actions sensibles, comme l’accès aux mots de passe enregistrés, aux cartes bancaires ou la modification du mot de passe Apple, nécessitent alors une authentification biométrique via Face ID ou Touch ID.
Dans certains cas, un délai de sécurité d’une heure est même imposé avant d’autoriser des modifications critiques. Mais Apple rappelle que ces protections ne sont pas permanentes : le moyen le plus efficace de sécuriser son compte reste donc l’activation immédiate du mode Perdu. Pour rappel, cette fonction se trouve dans l'App Réglages > Confidentialité et Sécurité > Protection en cas de vol.
La mise à jour de la page d’assistance permet également de mieux comprendre certaines méthodes employées par les voleurs. Apple cite notamment une technique qui consiste à proposer de prendre une photo d’un groupe d’amis avec le téléphone de la victime — ce qui risque d'arriver davantage pendant les vacances.
Pendant qu’il tient l’appareil, le fraudeur peut appuyer simultanément sur le bouton latéral et un bouton de volume afin de verrouiller l’iPhone et de désactiver temporairement Face ID. Lorsque le téléphone est rendu à son propriétaire, celui-ci doit alors saisir son code de déverrouillage pour accéder à la photo.
Le voleur profite de ce moment pour observer discrètement le code avant d’attendre une occasion plus favorable pour dérober l’appareil. Une fois le code connu, les risques deviennent beaucoup plus importants, notamment pour l’accès aux comptes en ligne, aux données personnelles ou aux moyens de paiement enregistrés.
Cette mise à jour montre qu’Apple adapte progressivement ses recommandations à l’évolution des méthodes utilisées par les voleurs de smartphones. Le matériel est aujourd’hui relativement bien protégé grâce au verrouillage d’activation, mais les criminels ciblent désormais davantage les utilisateurs eux-mêmes via des techniques de manipulation psychologique. La meilleure défense reste donc la vigilance : ne jamais communiquer d’informations sensibles, activer rapidement le mode Perdu et éviter autant que possible qu’une personne inconnue puisse observer la saisie du code de déverrouillage de l’iPhone.
Ne pas laisser son numéro de téléphone sur son iPhone volé
Jusqu’à présent, Apple recommandait généralement d’ajouter un numéro de téléphone ou un message personnalisé lorsqu’un appareil était placé en mode Perdu. L’objectif était de permettre à une personne honnête ayant trouvé l’appareil de contacter son propriétaire. Elle nuance désormais fortement ce conseil. La firme explique que cette pratique reste pertinente lorsqu’un iPhone est simplement égaré, mais qu’elle peut devenir dangereuse lorsqu’il a été délibérément volé.
Selon Apple, les criminels peuvent exploiter ces informations pour lancer des attaques de type ingénierie sociale (sécurité de l'information). Ils peuvent par exemple se faire passer pour Apple, un opérateur téléphonique ou un service technique afin de convaincre la victime de communiquer certaines informations sensibles permettant de contourner les protections du téléphone.
Ne pas effacer l’iPhone de Localiser
Cupetino rappelle également une erreur fréquente commise par certains utilisateurs après un vol. Même si l’appareil semble définitivement perdu, il ne faut surtout pas le supprimer de l’application Localiser. En effet, cette action désactive automatiquement le verrouillage d’activation (Activation Lock), l’une des protections les plus efficaces d’Apple contre le vol.
Sans ce verrouillage, un voleur peut plus facilement réinitialiser l’appareil et le revendre en occasion. Tant que l’iPhone reste associé au compte Apple du propriétaire, il conserve une grande partie de sa valeur uniquement pour son propriétaire légitime.
Le mode Perdu doit être activé rapidement
Apple insiste également sur l’importance de marquer rapidement l’appareil comme perdu. Cette recommandation prend encore plus de sens depuis l’arrivée de la fonctionnalité Protection contre le vol de l’appareil (Stolen Device Protection).
Cette fonction introduit des mesures de sécurité supplémentaires lorsque l’iPhone se trouve dans un lieu inhabituel. Certaines actions sensibles, comme l’accès aux mots de passe enregistrés, aux cartes bancaires ou la modification du mot de passe Apple, nécessitent alors une authentification biométrique via Face ID ou Touch ID.
Dans certains cas, un délai de sécurité d’une heure est même imposé avant d’autoriser des modifications critiques. Mais Apple rappelle que ces protections ne sont pas permanentes : le moyen le plus efficace de sécuriser son compte reste donc l’activation immédiate du mode Perdu. Pour rappel, cette fonction se trouve dans l'App Réglages > Confidentialité et Sécurité > Protection en cas de vol.
Une technique de vol particulièrement sournoise
La mise à jour de la page d’assistance permet également de mieux comprendre certaines méthodes employées par les voleurs. Apple cite notamment une technique qui consiste à proposer de prendre une photo d’un groupe d’amis avec le téléphone de la victime — ce qui risque d'arriver davantage pendant les vacances.
Pendant qu’il tient l’appareil, le fraudeur peut appuyer simultanément sur le bouton latéral et un bouton de volume afin de verrouiller l’iPhone et de désactiver temporairement Face ID. Lorsque le téléphone est rendu à son propriétaire, celui-ci doit alors saisir son code de déverrouillage pour accéder à la photo.
Le voleur profite de ce moment pour observer discrètement le code avant d’attendre une occasion plus favorable pour dérober l’appareil. Une fois le code connu, les risques deviennent beaucoup plus importants, notamment pour l’accès aux comptes en ligne, aux données personnelles ou aux moyens de paiement enregistrés.
Qu’en penser ?
Cette mise à jour montre qu’Apple adapte progressivement ses recommandations à l’évolution des méthodes utilisées par les voleurs de smartphones. Le matériel est aujourd’hui relativement bien protégé grâce au verrouillage d’activation, mais les criminels ciblent désormais davantage les utilisateurs eux-mêmes via des techniques de manipulation psychologique. La meilleure défense reste donc la vigilance : ne jamais communiquer d’informations sensibles, activer rapidement le mode Perdu et éviter autant que possible qu’une personne inconnue puisse observer la saisie du code de déverrouillage de l’iPhone.