Un mini sac à dos compatible Magsafe... juste pour l’iPhone !

Qu'est-ce donc ?

Une solution pensée pour les déplacements

MagSafe, mousqueton et multiples usages

Qu'en penser ?



Avec le Snapzip Mag Fit, Spigen tente de créer une nouvelle catégorie d’accessoires entre le portefeuille magnétique et le mini sac de voyage. L’idée ne conviendra pas à tout le monde, notamment à ceux qui privilégient la finesse de leur iPhone. Mais pour les voyageurs ou les utilisateurs qui cherchent à transporter quelques accessoires essentiels sans s’encombrer d’un sac supplémentaire, la proposition mérite clairement un coup d’œil. Dans un univers MagSafe où les accessoires finissent parfois par tous se ressembler, Spigen a au moins le mérite de proposer quelque chose d’un peu différent.

Au premier regard,. Fabriqué en nylon ripstop, un matériau réputé pour sa résistance, l’accessoire se fixeau dos de l’iPhone tout en offrant unque les porte-cartes traditionnels.Spigen a intégré uainsi qu’un compartiment principal capable d’accueillir des câbles de recharge, plusieurs cartes bancaires, des billets ou encore quelques petits accessoires du quotidien (il y a même uen poche latérale pour un baume à lèvres). À l’avant, une poche dédiée permet de ranger des AirPods, tandis qu’un compartiment latéral extensible peut accueillir un baume à lèvres ou d’autres petits objets.L’idée est plutôt basique puisqu'il s'agit d'éviter de blinder ses poches et de ne garder que l'essentiel à portée de main. Lors d’une journée dans un parc d’attractions, à la plage ou pendant une visite touristique, transporter uniquement son iPhone et quelques accessoires peut s’avérer bien plus pratique.Le Snapzip Mag Fit cherche précisément àEn contrepartie, l’iPhone devient évidemment bien plus épais pour être glissé dans l'importe quelle poche de pantalon (les fans de pantalon militaire vont être ravis), et il faudra le tenir à la main.Apparemment, la fixation magnétique n’est pas aussi puissante que celle de certains portefeuilles MagSafe concurrents. Néanmoins, les premiers retours indiquent queLe fabricant a également prévu plusieurs solutions alternatives de transport.et une sangle permettent notamment d’accrocher facilement la pochette à une ceinture, un sac à dos ou un bagage lors des déplacements. Cette polyvalence pourrait séduire les utilisateurs qui recherchent un accessoire hybride capable de s’adapter à différents contextes.