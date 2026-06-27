heypster 6 : le moteur de GIF français adopte le design Liquid Glass d’Apple
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Les GIF ont beau être omniprésents dans nos conversations, les plateformes qui les distribuent évoluent finalement assez peu. C’est justement ce que tente de changer heypster, un service français entièrement dédié aux GIF, qui vient de déployer sa version 6 avec une refonte importante de son interface.
Disponible sur pratiquement tout l’écosystème Apple — iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro et même directement dans iMessage — l’application adopte désormais les nouveaux codes visuels inspirés du design Liquid Glass introduit par Apple dans ses dernières générations de systèmes.
Cette version 6 a revu en profondeur l’expérience utilisateur. L’objectif est double : moderniser l’apparence générale de l’application tout en améliorant ses performances. La navigation a été retravaillée, les animations affinées et les temps de chargement optimisés afin de proposer une expérience plus fluide sur iOS, iPadOS, macOS et visionOS. Les recherches de GIF seraient également plus rapides qu’auparavant.
Pour ceux qui découvrent le service, heypster permet de rechercher et partager rapidement des GIF dans les applications de messagerie, les réseaux sociaux ou encore les emails. Le moteur de recherche peut être utilisé à partir de l’application principale, mais aussi directement depuis l’extension iMessage ou via le clavier
L’un des éléments qui distingue heypster des plateformes concurrentes est son catalogue. Là où la plupart des grands moteurs de recherche de GIF agrègent des contenus provenant de multiples sources, l’équipe française affirme produire l’intégralité de sa bibliothèque en interne.
Cette approche vise notamment à éviter les doublons et à proposer des GIF davantage orientés vers les réactions du quotidien et les conversations courantes. La plateforme met également en avant une recherche basée sur les émotions, permettant de trouver rapidement une réaction adaptée à un message sans forcément connaître le mot-clé exact. Voilà une philosophie qui tranche avec les catalogues parfois gigantesques mais souvent redondants de certains acteurs historiques du secteur.
Autre argument phare mis en avant par les développeurs : le respect de la vie privée. En effet, heypster est entièrement gratuit, ne contient aucune publicité, n’intègre aucun système de suivi publicitaire et ne collecte pas de données personnelles.
Ce positionnement est vraiment rare et appréciable à l’heure où de nombreux services gratuits reposent précisément sur l’exploitation des données utilisateurs. Selon l’équipe, le modèle économique s’appuie principalement sur des services destinés aux développeurs souhaitant intégrer un moteur de recherche de GIF dans leurs propres applications. La version 6 de heypster est disponible dès maintenant sur l’App Store pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple Vision Pro.
Les moteurs de recherche de GIF n’ont finalement que très peu évolué ces dernières années. Entre des interfaces souvent figées et des catalogues qui finissent par se ressembler, l’innovation n’est pas forcément le premier mot qui vient à l’esprit lorsqu’on évoque ce secteur.
Avec cette version 6, heypster cherche à se démarquer en travaillant autant l’expérience utilisateur que le contenu proposé. L’intégration poussée dans l’écosystème Apple, la présence dans iMessage, l’absence totale de publicité et le respect de la vie privée constituent des arguments susceptibles de séduire les utilisateurs attachés à ces valeurs.
L’approche consistant à produire l’ensemble du catalogue en interne est également assez singulière dans un univers dominé par les grandes plateformes d’agrégation. Sans révolutionner l’usage du GIF, heypster apporte une proposition cohérente et rafraîchissante, portée par une équipe française qui continue de faire évoluer son produit dans une direction clairement assumée.
Disponible sur pratiquement tout l’écosystème Apple — iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro et même directement dans iMessage — l’application adopte désormais les nouveaux codes visuels inspirés du design Liquid Glass introduit par Apple dans ses dernières générations de systèmes.
Une interface modernisée sur l’ensemble de l’écosystème Apple
Cette version 6 a revu en profondeur l’expérience utilisateur. L’objectif est double : moderniser l’apparence générale de l’application tout en améliorant ses performances. La navigation a été retravaillée, les animations affinées et les temps de chargement optimisés afin de proposer une expérience plus fluide sur iOS, iPadOS, macOS et visionOS. Les recherches de GIF seraient également plus rapides qu’auparavant.
Pour ceux qui découvrent le service, heypster permet de rechercher et partager rapidement des GIF dans les applications de messagerie, les réseaux sociaux ou encore les emails. Le moteur de recherche peut être utilisé à partir de l’application principale, mais aussi directement depuis l’extension iMessage ou via le clavier
Un catalogue entièrement produit en interne
L’un des éléments qui distingue heypster des plateformes concurrentes est son catalogue. Là où la plupart des grands moteurs de recherche de GIF agrègent des contenus provenant de multiples sources, l’équipe française affirme produire l’intégralité de sa bibliothèque en interne.
Cette approche vise notamment à éviter les doublons et à proposer des GIF davantage orientés vers les réactions du quotidien et les conversations courantes. La plateforme met également en avant une recherche basée sur les émotions, permettant de trouver rapidement une réaction adaptée à un message sans forcément connaître le mot-clé exact. Voilà une philosophie qui tranche avec les catalogues parfois gigantesques mais souvent redondants de certains acteurs historiques du secteur.
Une application gratuite, sans publicité ni collecte de données
Autre argument phare mis en avant par les développeurs : le respect de la vie privée. En effet, heypster est entièrement gratuit, ne contient aucune publicité, n’intègre aucun système de suivi publicitaire et ne collecte pas de données personnelles.
Ce positionnement est vraiment rare et appréciable à l’heure où de nombreux services gratuits reposent précisément sur l’exploitation des données utilisateurs. Selon l’équipe, le modèle économique s’appuie principalement sur des services destinés aux développeurs souhaitant intégrer un moteur de recherche de GIF dans leurs propres applications. La version 6 de heypster est disponible dès maintenant sur l’App Store pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple Vision Pro.
Qu’en penser ?
Les moteurs de recherche de GIF n’ont finalement que très peu évolué ces dernières années. Entre des interfaces souvent figées et des catalogues qui finissent par se ressembler, l’innovation n’est pas forcément le premier mot qui vient à l’esprit lorsqu’on évoque ce secteur.
Avec cette version 6, heypster cherche à se démarquer en travaillant autant l’expérience utilisateur que le contenu proposé. L’intégration poussée dans l’écosystème Apple, la présence dans iMessage, l’absence totale de publicité et le respect de la vie privée constituent des arguments susceptibles de séduire les utilisateurs attachés à ces valeurs.
L’approche consistant à produire l’ensemble du catalogue en interne est également assez singulière dans un univers dominé par les grandes plateformes d’agrégation. Sans révolutionner l’usage du GIF, heypster apporte une proposition cohérente et rafraîchissante, portée par une équipe française qui continue de faire évoluer son produit dans une direction clairement assumée.