Ce chargeur Belkin 2-en-1 est à 44€ pour le Prime Day : livré à temps pour la fête des Pères !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Ce modèle Belkin propose un chargeur sans fil MagSafe incliné (parfait pour garder un œil sur vos notifications et appels) avec la dernière norme Qi 2 à 25W, le tout avec un support de charge pour AirPods et une alimentation de 45W fournie.
29 minutes pour atteindre 50 %. C'est la promesse chiffrée de Belkin : faire grimper un iPhone de zéro à 50 % en moins d'une demi-heure, sans brancher le moindre câble au smartphone. La marque accompagne cette montée en puissance de sa technologie maison ChillBoost, un système de refroidissement passif censé limiter la surchauffe et préserver la durée de vie de la batterie. Un point loin d'être anecdotique : la chaleur reste l'ennemi numéro un de la recharge rapide sans fil, et tous les iPhone récents bridaient justement leur vitesse (mon iPhone Air se recharge uniquement sur un chargeur MagSafe depuis sa sortie et l'état de santé de la batterie m'affiche aujourd'hui un magnifique 99%).
Le côté 2-en-1 du nom est un brin modeste. Le chargeur accueille votre iPhone (compatible MagSafe), tandis qu'un second emplacement recharge les AirPods jusqu'à 5 W. Et pour les utilisateurs d'Apple Watch ou de montre connectée tierce, Belkin glisse en prime un port USB-C de 5 W sur lequel brancher son propre câble de charge. De quoi utiliser une prise murale plutôt que trois. L'autre bonne idée, c'est le format. Pliable avec un angle de vision ajustable en portrait comme en paysage (parfait pour le mode Réveil d'iOS), l'ensemble ne pèse que 162 grammes une fois replié. On le glisse dans un sac de week-end sans y penser. Enfin, le chargeur est livré avec une alimentation de 45W suffisante pour obtenir les meilleures performances.
Qi 2 25W, chargeur incliné, portrait et paysage
29 minutes pour atteindre 50 %. C'est la promesse chiffrée de Belkin : faire grimper un iPhone de zéro à 50 % en moins d'une demi-heure, sans brancher le moindre câble au smartphone. La marque accompagne cette montée en puissance de sa technologie maison ChillBoost, un système de refroidissement passif censé limiter la surchauffe et préserver la durée de vie de la batterie. Un point loin d'être anecdotique : la chaleur reste l'ennemi numéro un de la recharge rapide sans fil, et tous les iPhone récents bridaient justement leur vitesse (mon iPhone Air se recharge uniquement sur un chargeur MagSafe depuis sa sortie et l'état de santé de la batterie m'affiche aujourd'hui un magnifique 99%).
Trois appareils, un seul socle, alimentation 45W fournie
Le côté 2-en-1 du nom est un brin modeste. Le chargeur accueille votre iPhone (compatible MagSafe), tandis qu'un second emplacement recharge les AirPods jusqu'à 5 W. Et pour les utilisateurs d'Apple Watch ou de montre connectée tierce, Belkin glisse en prime un port USB-C de 5 W sur lequel brancher son propre câble de charge. De quoi utiliser une prise murale plutôt que trois. L'autre bonne idée, c'est le format. Pliable avec un angle de vision ajustable en portrait comme en paysage (parfait pour le mode Réveil d'iOS), l'ensemble ne pèse que 162 grammes une fois replié. On le glisse dans un sac de week-end sans y penser. Enfin, le chargeur est livré avec une alimentation de 45W suffisante pour obtenir les meilleures performances.