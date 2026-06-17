Ce chargeur Belkin 2-en-1 est à 44€ pour le Prime Day : livré à temps pour la fête des Pères !

Qi 2 25W, chargeur incliné, portrait et paysage

Trois appareils, un seul socle, alimentation 45W fournie

. C'est la promesse chiffrée de Belkin : faire grimper un iPhone de zéro à 50 % en moins d'une demi-heure, sans brancher le moindre câble au smartphone. La marque accompagne cette montée en puissance de sa technologie maison ChillBoost,Un point loin d'être anecdotique : la chaleur reste l'ennemi numéro un de la recharge rapide sans fil, et tous les iPhone récents bridaient justement leur vitesse (mon iPhone Air se recharge uniquement sur un chargeur MagSafe depuis sa sortie et l'état de santé de la batterie m'affiche aujourd'hui un magnifique 99%).Le côté 2-en-1 du nom est un brin modeste. Le chargeur accueille(compatible MagSafe),. De quoi utiliser une prise murale plutôt que trois. L'autre bonne idée, c'est le format. Pliable avec un angle de vision ajustable en portrait comme en paysage (parfait pour le mode Réveil d'iOS), l'ensemble ne pèse que 162 grammes une fois replié. On le glisse dans un sac de week-end sans y penser. Enfin,