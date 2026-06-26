Google Pixel 10 256 Go à 599 euros : le photophone à l'IA Gemini perd 180 euros pour le Prime Day
Par Vincent Lautier - Publié le - Bon Plan
Le Google Pixel 10 fait une belle culbute pour le Prime Day. Ce smartphone que Google conçoit de A à Z voit sa version 256 Go en coloris Noir Volcanique tomber à 599 euros sur Amazon, contre 779 il y a encore peu, soit 180 euros et 23% d'économie d'un coup. Un Android haut de gamme taillé pour l'IA et la photo, sans faire exploser le budget.
Le Pixel a une philosophie à part. C'est le téléphone que Google imagine entièrement, de sa puce maison Tensor à son Android 16 débarrassé de la moindre surcouche, ce qui vous met les nouveautés du système entre les mains avant à peu près tout le monde. Surtout, Google garantit sept années de mises à jour, l'un des meilleurs suivis du marché, là où une bonne partie de la concurrence lâche ses appareils au bout de trois ou quatre ans. Autant dire qu'à 599 euros, vous achetez une machine qui traversera une grande partie de la décennie sans broncher. C'est rare.
Sur la photo, le Pixel est toujours une pointure. Il aligne un triple capteur à l'arrière, avec un nouveau téléobjectif qui pousse le zoom jusqu'à vingt fois en haute résolution, le tout sublimé par ce traitement logiciel maison qui change un cliché correct en image bluffante. Du grand classique Pixel. L'autre vedette, c'est Gemini, l'assistant d'intelligence artificielle de Google, greffé au plus près du système pour retoucher une photo, résumer un texte, traduire une conversation ou répondre à la volée. Ajoutez un écran Super Actua de 6,3 pouces lumineux et facile à tenir, une batterie qui dépasse les 24 heures, et le tableau est plus que complet.
Reste un point qui fâche. L'indice de réparabilité plafonne à 3,7 sur 10, un score modeste qui dit clairement qu'un Pixel ne se bricole pas sur un coin de table. Mais avec sept ans de suivi logiciel derrière lui et un châssis présenté comme costaud, il y a fort à parier que vous le garderez des années avant de devoir y mettre les mains. La promo vise la version 256 Go en Noir Volcanique, avec un accessoire Pixel offert pendant l'opération.
À 599 euros, le Pixel 10 devient une porte d'entrée terriblement tentante dans le haut de gamme Android, pour qui cherche la photo, l'IA et un suivi à toute épreuve sans débourser le prix d'un iPhone Pro. La réparabilité poussive lui colle aux basques. D'accord. Mais le rapport entre ce qu'il offre et ce qu'il réclame aujourd'hui se prend très difficilement en défaut. Pour 180 euros de moins que son tarif habituel, c'est l'un des meilleurs bons plans smartphone du moment.
Un Android pensé par Google, suivi sept ans
Le Pixel a une philosophie à part. C'est le téléphone que Google imagine entièrement, de sa puce maison Tensor à son Android 16 débarrassé de la moindre surcouche, ce qui vous met les nouveautés du système entre les mains avant à peu près tout le monde. Surtout, Google garantit sept années de mises à jour, l'un des meilleurs suivis du marché, là où une bonne partie de la concurrence lâche ses appareils au bout de trois ou quatre ans. Autant dire qu'à 599 euros, vous achetez une machine qui traversera une grande partie de la décennie sans broncher. C'est rare.
La photo et l'IA en première ligne
Sur la photo, le Pixel est toujours une pointure. Il aligne un triple capteur à l'arrière, avec un nouveau téléobjectif qui pousse le zoom jusqu'à vingt fois en haute résolution, le tout sublimé par ce traitement logiciel maison qui change un cliché correct en image bluffante. Du grand classique Pixel. L'autre vedette, c'est Gemini, l'assistant d'intelligence artificielle de Google, greffé au plus près du système pour retoucher une photo, résumer un texte, traduire une conversation ou répondre à la volée. Ajoutez un écran Super Actua de 6,3 pouces lumineux et facile à tenir, une batterie qui dépasse les 24 heures, et le tableau est plus que complet.
Le petit bémol, la réparabilité
Reste un point qui fâche. L'indice de réparabilité plafonne à 3,7 sur 10, un score modeste qui dit clairement qu'un Pixel ne se bricole pas sur un coin de table. Mais avec sept ans de suivi logiciel derrière lui et un châssis présenté comme costaud, il y a fort à parier que vous le garderez des années avant de devoir y mettre les mains. La promo vise la version 256 Go en Noir Volcanique, avec un accessoire Pixel offert pendant l'opération.
On en dit quoi ?
À 599 euros, le Pixel 10 devient une porte d'entrée terriblement tentante dans le haut de gamme Android, pour qui cherche la photo, l'IA et un suivi à toute épreuve sans débourser le prix d'un iPhone Pro. La réparabilité poussive lui colle aux basques. D'accord. Mais le rapport entre ce qu'il offre et ce qu'il réclame aujourd'hui se prend très difficilement en défaut. Pour 180 euros de moins que son tarif habituel, c'est l'un des meilleurs bons plans smartphone du moment.