Google Pixel 10 256 Go à 599 euros : le photophone à l'IA Gemini perd 180 euros pour le Prime Day

On en dit quoi ?



À 599 euros, le Pixel 10 devient une porte d'entrée terriblement tentante dans le haut de gamme Android, pour qui cherche la photo, l'IA et un suivi à toute épreuve sans débourser le prix d'un iPhone Pro. La réparabilité poussive lui colle aux basques. D'accord. Mais le rapport entre ce qu'il offre et ce qu'il réclame aujourd'hui se prend très difficilement en défaut. Pour 180 euros de moins que son tarif habituel, c'est l'un des meilleurs bons plans smartphone du moment.