La charge Qi 50W en approche ? Oui, avec Apple, mais c'est Xiaomi à la barre
Par Vincent Lautier - Publié le
Du 22 au 25 juin, le Wireless Power Consortium s'est réuni au siège de Xiaomi à Pékin pour plancher sur la prochaine norme de recharge sans fil à 50 watts, et c'est l'architecture du constructeur chinois qui sert désormais de base au futur standard, validée par plus de vingt fabricants dont Apple, Google et Huawei.
Voilà qui change un peu : pour une fois, ce n'est ni Apple ni un Américain qui donne le rythme. C'est Xiaomi qui a présidé les débats, en poussant une architecture maison qu'il décrit comme
Pour situer l'évolution de tout ça : la norme Qi2 plafonnait à 15 watts quand elle est devenue un standard international IEC fin 2024, avant qu'une spécification à 25 watts, le Qi2.2, ne débarque l'an dernier pour quelques flagships et la série iPhone 16. Le palier suivant vise 50 watts, soit plus du triple du Qi2 d'origine, toujours avec un aimant qui maintient le téléphone aligné sur le socle et une compatibilité descendante : vos vieux appareils continueront de charger à leur vitesse habituelle. Reste la question du calendrier : la norme finalisée n'est pas attendue avant 2028, même si des prototypes tournent déjà.
Pour avancer sur tout ça, on retrouve Apple, Google et Huawei côte à côte, mais aussi Honor, Oppo, Vivo, l'accessoiriste Anker, des spécialistes de la puce comme NXP, Renesas et Southchip, et même Panasonic pour le volet automobile. C'est là que l'architecture basse inductance de Xiaomi prend tout son sens : elle promet de glisser plus facilement le module de charge dans des appareils où chaque millimètre compte, à commencer par les smartphones pliables et les socles des voitures.
Voir Apple, Huawei et Xiaomi assis à la même table pour une norme commune, c'est déjà un petit événement vu l'ambiance entre ces trois-là. Que ce soit Xiaomi qui mène les échanges, encore plus. Le constructeur a visiblement compris que peser sur les standards de demain vaut mieux qu'un argument marketing de plus. Reste qu'on parle d'une norme bouclée en 2028, autant dire une éternité dans le mobile, et qu'entre les prototypes de labo et le socle posé sur votre bureau, il va y avoir un peu de temps.
Xiaomi en avance
Voilà qui change un peu : pour une fois, ce n'est ni Apple ni un Américain qui donne le rythme. C'est Xiaomi qui a présidé les débats, en poussant une architecture maison qu'il décrit comme
basse inductance, basse tension et haute puissance, pensée pour limiter les pertes dans la bobine et mieux évacuer la chaleur. Le constructeur planche dessus depuis deux ans. Il l'a proposée au consortium fin 2024, et a vu sa solution intégrée au brouillon officiel de la norme Qi 50W dès le premier trimestre 2026. C'est clairement une très jolie prise pour un industriel qu'on n'attendait pas vraiment à la pointe sur cette question, en tous cas sur la question des normes.
Du 15 au 50 watts en quatre ans
Pour situer l'évolution de tout ça : la norme Qi2 plafonnait à 15 watts quand elle est devenue un standard international IEC fin 2024, avant qu'une spécification à 25 watts, le Qi2.2, ne débarque l'an dernier pour quelques flagships et la série iPhone 16. Le palier suivant vise 50 watts, soit plus du triple du Qi2 d'origine, toujours avec un aimant qui maintient le téléphone aligné sur le socle et une compatibilité descendante : vos vieux appareils continueront de charger à leur vitesse habituelle. Reste la question du calendrier : la norme finalisée n'est pas attendue avant 2028, même si des prototypes tournent déjà.
Apple, Huawei et vingt autres autour de la table
Pour avancer sur tout ça, on retrouve Apple, Google et Huawei côte à côte, mais aussi Honor, Oppo, Vivo, l'accessoiriste Anker, des spécialistes de la puce comme NXP, Renesas et Southchip, et même Panasonic pour le volet automobile. C'est là que l'architecture basse inductance de Xiaomi prend tout son sens : elle promet de glisser plus facilement le module de charge dans des appareils où chaque millimètre compte, à commencer par les smartphones pliables et les socles des voitures.
On en dit quoi ?
Voir Apple, Huawei et Xiaomi assis à la même table pour une norme commune, c'est déjà un petit événement vu l'ambiance entre ces trois-là. Que ce soit Xiaomi qui mène les échanges, encore plus. Le constructeur a visiblement compris que peser sur les standards de demain vaut mieux qu'un argument marketing de plus. Reste qu'on parle d'une norme bouclée en 2028, autant dire une éternité dans le mobile, et qu'entre les prototypes de labo et le socle posé sur votre bureau, il va y avoir un peu de temps.