La charge Qi 50W en approche ? Oui, avec Apple, mais c'est Xiaomi à la barre

On en dit quoi ?



Voir Apple, Huawei et Xiaomi assis à la même table pour une norme commune, c'est déjà un petit événement vu l'ambiance entre ces trois-là. Que ce soit Xiaomi qui mène les échanges, encore plus. Le constructeur a visiblement compris que peser sur les standards de demain vaut mieux qu'un argument marketing de plus. Reste qu'on parle d'une norme bouclée en 2028, autant dire une éternité dans le mobile, et qu'entre les prototypes de labo et le socle posé sur votre bureau, il va y avoir un peu de temps.