Une IA pourrait allonger la vie des batteries de voitures électriques de 23%

On en dit quoi ?



C’est le genre d'avancée qu'on aime bien : pas de promesse de batterie miracle pour 2040, juste une optimisation logicielle qui marche déjà en labo. Le fait que ça passe par une mise à jour change tout, parce que ça pourrait toucher des voitures déjà en circulation, pas seulement les modèles à venir. La vraie inconnue, c'est que les constructeurs doivent jouer le jeu et adapter leur logiciel batterie, ce qui n'a rien d'automatique. Et l'étude s'appuie pour l'instant sur un modèle de batterie, pas sur une flotte réelle suivie pendant dix ans. Mais l'idée est bonne, et pour une fois, gagner deux ou trois ans de batterie ne coûterait presque rien.