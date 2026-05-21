Une IA pourrait allonger la vie des batteries de voitures électriques de 23%
Par Vincent Lautier - Publié le
Des chercheurs suédois et néo-zélandais ont mis au point une méthode de recharge pilotée par une intelligence artificielle. Elle allonge la durée de vie des batteries de voitures électriques d'environ 23 %, sans rallonger le temps de charge. Et le plus intéressant, c'est qu'elle ne demande aucun matériel neuf, juste une mise à jour logicielle.
C'est là le point de départ de l'étude. Aujourd'hui, un chargeur applique les mêmes réglages à une batterie, qu'elle soit neuve ou qu'elle ait dix ans. Sauf qu'une batterie ne vieillit pas sans conséquence. Plus elle prend de l'âge, plus la recharge rapide l'abîme, et le principal coupable porte un nom : le dépôt de lithium. Au lieu de se loger correctement dans l'électrode, le lithium se dépose en surface sous forme métallique, ce qui dégrade la batterie petit à petit. Et ce risque grimpe avec l'âge du pack. Recharger une vieille batterie comme une neuve, c'est donc l'user plus vite que nécessaire.
L'équipe de Chalmers, en Suède, et de l'université Victoria de Wellington, en Nouvelle-Zélande, a pris le problème autrement. Leur système s'appuie sur l'apprentissage par renforcement, une méthode où l'IA apprend en testant. Il regarde deux choses en temps réel : le niveau de charge et l'état de santé général de la batterie. À partir de là, il ajuste le courant envoyé, plus doux quand le pack est fatigué, plus franc quand il est en forme. Résultat, la batterie tient environ 23 % de cycles en plus avant de tomber à 80 % de sa capacité. Et le temps de charge ne bouge quasiment pas : les chercheurs mesurent 24,12 minutes en moyenne contre 24,15 pour une charge classique. Autant dire la même chose.
C'est le gros atout de cette méthode. Pas besoin de changer le chargeur ni la batterie : tout se joue dans le logiciel qui gère le pack, le fameux système de gestion de batterie. Une simple mise à jour pourrait suffire, à condition de calibrer le modèle pour chaque type de batterie. Concrètement, une batterie de voiture électrique dure aujourd'hui entre 8 et 15 ans (si on est pessimiste). Avec 23 % de plus, on gagne 2 à 3 ans avant que la capacité ne dégringole. De quoi mieux tenir la valeur de revente d'une électrique, et rendre ces voitures un peu moins chères à posséder sur la durée.
C’est le genre d'avancée qu'on aime bien : pas de promesse de batterie miracle pour 2040, juste une optimisation logicielle qui marche déjà en labo. Le fait que ça passe par une mise à jour change tout, parce que ça pourrait toucher des voitures déjà en circulation, pas seulement les modèles à venir. La vraie inconnue, c'est que les constructeurs doivent jouer le jeu et adapter leur logiciel batterie, ce qui n'a rien d'automatique. Et l'étude s'appuie pour l'instant sur un modèle de batterie, pas sur une flotte réelle suivie pendant dix ans. Mais l'idée est bonne, et pour une fois, gagner deux ou trois ans de batterie ne coûterait presque rien.
Toutes les batteries sont rechargées de la même façon
C'est là le point de départ de l'étude. Aujourd'hui, un chargeur applique les mêmes réglages à une batterie, qu'elle soit neuve ou qu'elle ait dix ans. Sauf qu'une batterie ne vieillit pas sans conséquence. Plus elle prend de l'âge, plus la recharge rapide l'abîme, et le principal coupable porte un nom : le dépôt de lithium. Au lieu de se loger correctement dans l'électrode, le lithium se dépose en surface sous forme métallique, ce qui dégrade la batterie petit à petit. Et ce risque grimpe avec l'âge du pack. Recharger une vieille batterie comme une neuve, c'est donc l'user plus vite que nécessaire.
Une IA qui lit l'état de santé de la batterie
L'équipe de Chalmers, en Suède, et de l'université Victoria de Wellington, en Nouvelle-Zélande, a pris le problème autrement. Leur système s'appuie sur l'apprentissage par renforcement, une méthode où l'IA apprend en testant. Il regarde deux choses en temps réel : le niveau de charge et l'état de santé général de la batterie. À partir de là, il ajuste le courant envoyé, plus doux quand le pack est fatigué, plus franc quand il est en forme. Résultat, la batterie tient environ 23 % de cycles en plus avant de tomber à 80 % de sa capacité. Et le temps de charge ne bouge quasiment pas : les chercheurs mesurent 24,12 minutes en moyenne contre 24,15 pour une charge classique. Autant dire la même chose.
Pas de matériel neuf, juste une mise à jour
C'est le gros atout de cette méthode. Pas besoin de changer le chargeur ni la batterie : tout se joue dans le logiciel qui gère le pack, le fameux système de gestion de batterie. Une simple mise à jour pourrait suffire, à condition de calibrer le modèle pour chaque type de batterie. Concrètement, une batterie de voiture électrique dure aujourd'hui entre 8 et 15 ans (si on est pessimiste). Avec 23 % de plus, on gagne 2 à 3 ans avant que la capacité ne dégringole. De quoi mieux tenir la valeur de revente d'une électrique, et rendre ces voitures un peu moins chères à posséder sur la durée.
On en dit quoi ?
C’est le genre d'avancée qu'on aime bien : pas de promesse de batterie miracle pour 2040, juste une optimisation logicielle qui marche déjà en labo. Le fait que ça passe par une mise à jour change tout, parce que ça pourrait toucher des voitures déjà en circulation, pas seulement les modèles à venir. La vraie inconnue, c'est que les constructeurs doivent jouer le jeu et adapter leur logiciel batterie, ce qui n'a rien d'automatique. Et l'étude s'appuie pour l'instant sur un modèle de batterie, pas sur une flotte réelle suivie pendant dix ans. Mais l'idée est bonne, et pour une fois, gagner deux ou trois ans de batterie ne coûterait presque rien.